„Teď už není otázka, zda se Evropská unie rozpadne, ale kdy.“ Žantovský popsal, jak Maďarsko porazilo mantru Evropy

Žantovský se domnívá, že je to něco opravdu velmi radikálního, zajímavého, posouvajícího hodně věcí dopředu.

„Hned jsme byli svědky toho, že se ozvalo maďarské sdružení LGBT a organizace Amnesty International označila zákon za odporující mezinárodním závazkům Maďarska ohledně dodržování lidských práv,“ uvedl novinář s tím, že takových reakcí bude jistě mnoho.

Podle jeho slov stojí za pozornost to, že zákon byl schválen více než dvoutřetinovou většinou Parlamentu.

Novinář poznamenal, že v novele se jedná o to, že v matrice a v dokladech bude uvedené biologické pohlaví, nikoli pohlaví získané nějakým zásahem, ať už operativním, nebo jiným.

V této souvislosti analytik zdůraznil, že Maďarsko tímto krokem vrátilo věci do bodu A, když bude označovat lidi podle pohlaví, jak se narodili.

„Samozřejmě ne vždy to musí být úplně nejcitlivější a nejspravedlivější. Osobně znám několik transgender osob, nejznámější asi byla Tereza Spencerová, ale jsou i mnozí další. Tahle skutečnost jim nijak neubrala na jejich kvalitách, nejsou to žádní fanatičtí demonstranti na Prague Pride v pavím peří a podobně,“ vyslovil svůj pohled na věci Žantovský.

Z jeho komentáře vyplývá, že publicista nicméně stojí na základech objektivity. Dodal, že jde o úplně normální lidi, kteří se omylem ocitli mentálně v jiném těle, než do jakého směřovala jejich duše.

„To se prostě stane. Jde samozřejmě o velice nízké procento a nejvíce to postihuje ty lidi samotné. Jsou z toho sami nešťastní a celý život si to nesou jako určité břemeno,“ podotkl publicista.

Co zastíní skuteční problémy

Pak se Žantovský vrátil zpět k Maďarsku a zhodnotil krok tamní vlády.

„Ale to, že to vůbec zaznělo, že to vůbec nějaká vláda v Evropské unii předložila a prosadila v Parlamentu, je samo o sobě zázrak,“ zdůraznil analytik s tím, že některé zázraky mohou vyvolat vedlejší efekty, které nemusejí být, vesměs spravedlivé.

„Nicméně v tomto případě se podařilo porazit – s prominutím – jednu z posvátných krav Evropské unie. Jedna je Green Deal, druhá je uhlíková stopa, třetí je Greta Thunbergová, čtvrtá je LGBT problematika a adopce dětí stejnopohlavními páry a podobně. To jsou takové mantry, na kterých dnes stojí evropská unijní politika,“ okomentoval výsledek schválení dotyčného zákona v Maďarsku.

Žantovský se domnívá, že na těchto mantrách Evropská unie stojí tím stále víc, čím méně je schopna se věnovat skutečným problémům.

Na závěr komentáře mediální analytik přišel s přirovnáním EU k Radě vzájemné hospodářské pomoci. RVHP označil za organizaci, která měla vyřešit problémy, které by nebyly vznikly, kdyby nevznikla RVHP.

„Tak něco podobného platí i pro EU. Evropská unie si sama vykopala past a propast a řítí se volným pádem ke svému konci. Teď už není otázka, zda se Evropská unie rozpadne, ale kdy,“ věští publicista.

Poznamenal, že na to bude mít vliv spousta věcí včetně probíhající pandemie.

„Ale skutečnost, že jedna z poměrně důležitých, protože geopoliticky velmi zásadně položených zemí střední Evropy, a tím pádem i EU, prolomí jedno ze zásadních tabu téhle eurounijní pokrytecké žvanírny, je zázrak, kterému mám opravdu chuť tleskat,“ neskrývá své emoce Žantovský.