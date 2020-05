Hamáček promluvil o případné druhé vlně koronaviru. “Ta šelma teď spí někde v koutě, musíme se připravit,” varuje

O tom, jak by se řešila případná druhá vlna epidemie nového koronaviru, a jak se během krize spolupracuje s premiérem Andrejem Babišem, promluvil v rozhovoru pro Právo ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Život s tygrem v kleci

Jedním z témat sobotního rozhovoru Hamáčka pro Právo se stala možnost opakovaného vypuknutí epidemie koronaviru v Česku. Podle ministra na případnou druhou vlnu nákazy jsou úřady připraveny lepé, a to z hlediska ochranných prostředků a nasázení chytrých technologii. O zavádění plošných opatření by na začátku nešlo, reagovalo by se cíleněji - v případném ohnisku.

„Každopádně stále platí to, že situace se dá přirovnat k životu s tygrem v kleci. Ta šelma teď spí někde v koutě a my se teď musíme připravit na to, až se probudí, a přemýšlet, jak ji nakrmit, aby nás nesežrala,” sdělil pro Právo Hamáček.

Okomentoval ministr i uvolnění opatření na hranicích, kde o půlnoci z 25. na 26. května přestane platit režim plošných kontrol. Česká republika ve věci podle Hamáčka postupuje podobně jako Rakousko, upozornil ale, že pro vstup do země bude nutné mít negativní test na koronavirus. K úplnému zrušení omezení na hranicích s Německem, Rakouskem a Slovenskem by mohlo dojít 15. června - státy spolu s Maďarskem o tom v současné době jednají, řekl ministr.

"Maláčové patří pochvala"

Rozhovor se mimo jiné nevyhnul spolupráci Hamáčka s premiérem Babišem v době koranavirové krize. Sám Babiš přednedávnem jí ocenil pozitivně.

„Já nijak nezastírám, že ta krize naši vzájemnou spolupráci posílila. V krizových momentech vždy prochází vztah nějakým testem. Ukázalo se, že jsme ve vládě schopni spolupracovat, společně pracovat tak, aby to fungovalo,” uvedl Hamáček.

Nesouhlasil však s kritikou na adresu ministryně sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Ta se podle slov premiéra nechovala v rámci krize kolegiálně.

“Vládní tým soc. dem. se osvědčil a Jana Maláčová dvojnásob. Jestli je nějaký program naprosto bez problémů, tak je to program Antivirus, který zachránil 450 tisíc pracovních míst. Takže Janě Maláčové patří pochvala, a nikoli kritika,” uvedl Hamáček s tím, že s prací své kolegyni je spokojen, ale má pochybnosti vůči práci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO).

O Prymulovi

Ministr vnitra promluvil i o tom, jak vnímá odchod z funkce náměstka ministra zdravotnictví epidemiologa Romana Prymuly a nabídnutou pro něj pozici vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví.

“Sledoval jsem tu debatu kolem ohlášeného odchodu profesora Prymuly a docela jsem byl zvědav, jak to dopadne. A dopadlo to tak, že vlk se nažral a koza zůstala celá. Pan ministr Vojtěch se zbavil svého viditelného náměstka a pan premiér Babiš neztratil za ANO nejvýraznější tvář celé krize,” řekl Hamáček.

Pozici zmocněnce pro zdravotnictví však považuje za zvláštní, a hodlá se ptát na to, co bude Prymula na novém postu dělat.

“To bychom také mohli udělat zmocněnce pro dopravu, pro hospodářství, pro spravedlnost a tak dále. Každý ministr by podle této logiky mohl mít svého zmocněnce. Takže znovu říkám, tuto konstrukci nechápu,” dodal.