Nová čísla z ČR: Během dne přibylo v ČR 40 případů covidu-19

První případ nákazy novým typem koronaviru byl v Česku zaznamenán 1. března. Vyléčených je již 6038 pacientů a nákaze podlehlo 314 lidí. Momentálně se s nemocí potýká 2501 pacientů a v nemocnicích se nachází 156 osob.

Z hlediska počtu případů v jednotlivých krajích se na pomyslném prvním místě nachází Praha s 2028 případy. Také z hlediska přepočtu na 100 tisíc obyvatel je první Praha, na toto číslo připadá 155,86 případů. Moravskoslezský kraj následuje za Prahou s 1403 případy. Naopak nejméně nakažených bylo zaznamenáno v Jihočeském kraji.

Co se týče úmrtí na nákazu, pak během dnešního dne zemřel jeden pacient. Nejvíce obětí je staršího věku, 108 lidí zemřelo ve věkové kategorii 75 – 84 let a 101 pak v kategorii lidí starších 85 let.

Sundáme roušky již brzy?

Nejprve připomeňme, že povinné nošení roušek či jiných pomůcek, které zakrývají dýchací cesty, bylo zavedeno 19. března. V nařízení tehdy stálo, že ústa a nos si lidé mohou zakrýt třeba rouškou, respirátorem, ústenkou, ale také šálou nebo šátkem. Zkrátka vším, co zabrání šíření kapének od nositele. Je však nutné zmínit, že tyto pomůcky před případnou nákazou člověka neochrání – jen zabrání dalšímu šíření nemoci.

Od pondělí 25. května bude nošení roušky venku nepovinné, pokud se člověk bude v místě pohybovat se členy své domácnosti nebo si bude od ostatních udržovat odstup alespoň dva metry.

Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v této souvislosti v pátek prozradil, že bychom v Česku mohli roušky brzy odložit i ve vnitřních prostorech. Podle jeho slov by se mohlo jednat již o konec června. Zdůraznil však, že vše bude záležet na epidemiologické situaci. „Předpokládáme, že do června by byly povinné ve vnitřních prostorech, jako jsou třeba obchody, ale i v MHD. Pokud se bude situace zklidňovat, mohly by se roušky odložit na konci června,“ uvedl ministr.

Koordinátor ministrovy pracovní skupiny pro zmírňování ochranných opatření Rastislav Maďar již dříve uvedl, že mytí rukou, zachovávání rozestupů mezi lidmi a právě nošení roušek je základní trojicí opatření, která v Česku umožnila epidemii zvládnout.