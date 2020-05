Česko hlásí 77 nových případů. Koronavirem se nakazilo už téměř 9000 lidí

Počet nakažených covidem-19 v České republice nadále roste. V sobotu přibylo 77 nakažených, o den dříve to bylo 59. Celkem podle ministerstva zdravotnictví je potvrzených případů nemoci 8890, zemřelých zůstává 314.

Podle nejnovějších údajů resortu zdravotnictví je u nás k současné chvíli evidováno celkem 8890 případů nákazy, což znamená, že počet případů nákazy za dnešek stoupl. Vyléčených je 6044, aktuálně se s nemocí v Česku léčí 2532 osob.

V nemocnicích je kvůli koronaviru hospitalizováno celkem 145 osob.

Připomeňme, že během týdne byl největší počet případů koronaviru v Česku zaznamenán v pondělí (111 pozitivních testů). V úterý laboratoře zaznamenaly 61 nakažených, ve středu 74, ve čtvrtek 33 a v pátek 59.

Nejvíce potvrzených případů má stále Praha, která se již dostala na 2032 nakažených, přičemž v hlavním městě je i největší podíl případů nákazy na počet obyvatel. Po Praze následuje Moravskoslezský kraj (1430 případů) a Středočeský kraj (1047 případů).

Údaje z dnešního rána hovoří o tom, že bylo v laboratořích provedeno již celkem 399 896 testů, včetně těch opakovaných.

Hamáček o druhé vlně koronaviru

Jedním z témat sobotního rozhovoru Hamáčka pro Právo se stala možnost opakovaného vypuknutí epidemie koronaviru v Česku. Podle ministra na případnou druhou vlnu nákazy jsou úřady připraveny lépe, a to z hlediska ochranných prostředků a nasázení chytrých technologii. O zavádění plošných opatření by na začátku nešlo, reagovalo by se cíleněji - v případném ohnisku.

Ministr okomentoval i uvolnění opatření na hranicích, kde o půlnoci z 25. na 26. května přestane platit režim plošných kontrol. Česká republika ve věci podle Hamáčka postupuje podobně jako Rakousko, upozornil ale, že pro vstup do země bude nutné mít negativní test na koronavirus. K úplnému zrušení omezení na hranicích s Německem, Rakouskem a Slovenskem by mohlo dojít 15. června - státy spolu s Maďarskem o tom v současné době jednají, řekl ministr.