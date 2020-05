„Ukazují, kam až se dá klesnout.“ Radek Koten promluvil o chování Novotného, Hřiba a Koláře

„Co se týká práce našich tajných služeb, už z principiu, že služby jsou tajné, tak když se o tajných službách nemluví, můžeme říci, že je to dobře, protože pracují. V té poslední době došlo k medializaci případů týkajících se tří politiků, kteří dostali policejní ochranu (Zdeněk Hřib (piráti), Pavel Novotný (ODS) a Ondřej Kolář (TOP 09) – red.). Já osobně k tomu nemohu říci další podrobnosti, ale co se týká mé osoby a mých názorů, tak by lokální politici neměli vytvářet zahraniční politiku pomocí osobních invektiv vůči jakémukoliv státu. Měli bychom vycházet se všemi státy dobře jako suverénní republika, která si nenechá mluvit do svých vnitřních záležitostí. Vyjádření těchto politiků byla poměrně zvláštní, v některých případech hraničí s dobrým chováním,“ uvedl v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Koten zopakoval, že úkolem tajných služeb, ať už se jedná o BIS, ÚZSI a Vojenské zpravodajství, je bránit zájmy České republiky a jejích občanů. Vyjádřil naději, že služby přesně podle této logiky fungují. Pokud ne, tak by to „nesl velmi nelibě“.

Politik pro portál zdůraznil, že si není vědom, odkud z bezpečnostních služeb unikly informace o údajném „Rusovi s ricinem“.

„Nejsem ani schopen říct, odkud informace unikly, proč unikly, zda články, které byly napsány v této souvislosti, byly podle úniků nebo fabulací. Skutečně nemohu říci a ani to nevím. Zda nebyly předloženy jinou službou nebo nějakým jiným člověkem, který to potřeboval nějak medializovat v období před výročím našeho osvobození. Netuším, skutečně netuším, všechny možnosti jsou ve hře,“ uvedl politik SPD.

Tři čeští regionální politici (Kolář, Hřib, Novotný), kterých se kauza „Rus s ricinem“ měla bezprostředně týkat, by se měli podle předsedy sněmovního bezpečnostního výboru zabývat především obhospodařováním svých obcí.

„Především si myslím, že lokální a komunální politici by měli pracovat s péčí dobrého hospodáře a měli by se maximálním způsobem věnovat své městské části, popřípadě i Praze tak, aby ekonomicky prosperovala,“ uvedl Koten a dodal: „Co se týká těchto tří pánů, tak ani pražský magistrát už nepracuje s přebytkem financí, který sice zdědili od minulé vlády, která na magistrátu byla, ale bohužel už se pohybuje v ztrátě. Takže z mého pohledu pánové, místo aby své skomírající strany zviditelňovali tímto způsobem, tak by konečně měli začít pracovat pro občany městských částí, popřípadě Prahy, nedělat zbytečné dluhy, nejezdit na drahé zahraniční cesty, které Praze nic nepřinesou a nestavět pomníky vlasovcům, kteří brutálně vraždili české lidi, popřípadě spolupracovali s SS a gestapem. Byl bych opravdu rád, kdyby tito politici zajišťovali stavební parcely pro obyvatele městských částí, aby bylo dost míst ve školkách, školách a podobně, aby nebyly rozbité silnice… to by mělo být primárně jejich úkolem a ne dělat takovou politiku.“

Podle jeho názoru se tři zmínění politici snažili svými činy za jakoukoli cenu zviditelnit, což prý svědčí o tom, kam až mohou lidé klesnout. Upozornil také na fakt, že pokud je někdo hlídán policií, jako starostové Kolář, Hřib a Novotný, neměli by vystupovat v médiích a stavět se do role mučedníků, které chce někdo odstranit.

„Tito pánové ve snaze se jakýmkoliv způsobem politicky zviditelnit ukazují, kam až se dá klesnout, protože 24 milionů mrtvých ruských občanů a občanů svazu Sovětských socialistických republik prostě padlo. To je neoddiskutovatelný fakt, šlo o obrovský konflikt a nebýt jejich obětí, nevím, jak by se vyvíjel průběh druhé světové války. To, co předvádějí tito tři politici, dokonce si dovoluji tvrdit, že načasování jejich excesů, které předváděli, byly perfektně připraveny na 75. výročí osvobození České republiky, aby ve vyvolané mediální vřavě neměly oslavy tu samou publicitu, jako zdání několika bláznů, kteří nevědí, jestli se mají nechat hlídat, nebo nikoliv, nebo zda mají dodržovat opatření. Z mého pohledu, pokud je někdo chráněnou osobou, neměl by vystupovat v televizi a dělat si PR u diváků, že oni jsou vlastně mučedníci, které někdo chce zlikvidovat,“ uvedl Radek Koten pro Parlamentní listy.

Policie hlídá ruské velvyslanectví

Poté, co zaměstnanec ruského velvyslanectví Andrej Končakov byl médii obviněn z pašování ricinu, byl vystaven výhrůžkám. Ruské velvyslanectví proto v první polovině května požádalo Českou republiku o ochranu svého diplomata. S odvoláním na své zdroje Deník N informuje, že čeští policisté už jej střeží.

Deník N uvádí, že policisté v noci hlídají budovu ruského velvyslanectví, kde se nacházejí i byty diplomatů, a Ruské středisko vědy a kultury, jehož je Končakov ředitelem. Do těchto ruských diplomatických objektů však nemají policisté přístup, střeží vždy pouze budovy zvenčí. Uvádí se, že ochrana byla přidělena začátkem týdne.