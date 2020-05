Konečná označila demontáž pomníku Koněva za ubohost a pražáčkovství. „Kavárně“ připomněla použití dvojího metru

První otázka se vztahovala na lídra KSČM Vojtěcha Filipa, který dříve obvinil Pavla Novotného, Ondřeje Koláře a Zdeňka Hřiba z podpory fašismu a neonacismu. Výrok odsoudila Liga proti antisemitismu a žádá jeho rezignaci na funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny.

V reakci na to Konečná prozradila, že doposud neměla ani potuchy o tom, že existuje nějaká Liga proti antisemitismu, takže musela hledat, co jsou zač.

„Překvapilo mě, že vůči slovům Vojtěcha Filipa se vymezují, ale myslím, že by se spíš měli vymezovat vůči hulvátovi z Řeporyjí. Ale co čekat od spolku, jehož zakladatelka Věra Tydlitátová mluví o českém národu jako o nekulturním a stojícím na konci svých dějin. Co se týče samotného výroku, tak si myslím, že Vojtěch Filip jej několikrát komentoval a dostatečně se k němu vyjádřil. Nic víc netřeba dodávat,“ zdůraznila politička.

V rozhovoru zaznělo téma výbušných prohlášení české politice. Připomnělo se, že starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný chce kandidovat do Sněmovny, vulgarismy, jimž stejně se nevyhýbá ani český prezident Miloš Zeman.

„Myslím, že každý, kdo má všech pět pohromadě, dokáže rozeznat rozdíl mezi chováním prezidenta Zemana a šaška z Řeporyjí. Problém je v tom, že ti, kteří se pohoršovali nad některými slovy či gesty prezidenta, jim dnes denně tleskají u Novotného. Ale pražská kavárna dlouhodobě používá dvojí metr, takže mě to ani tak moc nepřekvapuje,“ reagovala Konečná.

O nejednotných přístupech se zmínilo i v souvislosti s odstraněním sochy Koněva, které politička považuje za projev ubohosti a pražáčkovství.

„A zase jsme u dvojího metru – kdybychom totiž měli postupovat stejně a zkoumat minulost třeba Winstona Churchilla, tak by nestačily plechovky barvy ze všech pražských drogerií, aby ilustrovaly, kolik měl na rukou krve,“ poznamenala poslankyně.

Dodala, že v případě britského politika se zapomíná na to, že někdejší premiér Spojeného království obhajoval koncentrační tábory v Jižní Africe, měl mnohá rasistická prohlášení, potlačil povstání v mnoha státech nebo že jeho vinou v Bengálsku zahynulo více než čtyři miliony lidí. Je vnímán jako ctihodný pán s dýmkou a skleničkou v ruce.

„Vždy jsem byla a jsem zastánkyní toho, abychom se v České republice rozhodovali podle našich zájmů a zájmů občanů, ale odstraňování soch do toho podle mě nezapadá. To nemá se suverenitou nic společného,“ argumentovala svoje stanovisko Konečná.

Proč čínské roušky?

V rozhovoru zazněla otázka ohledně zásilky z Číny ochranných pomůcek, jejichž příjemcem byla KSČM.

Poslankyně v této souvislosti připomněla, že celá řada politiků a členů KSČM i v regionech pomáhala Číně v době, kdy tuto pomoc potřebovala, teď nám to Čína oplatila.

„Nevidím na tom nic špatného. Stejně bych neviděla nic špatného na tom, kdyby Vatikán dodal roušky KDU-ČSL nebo Izrael TOP 09. Podle mých informací to ale ani jeden stát neudělal,“ podotkla s tím, že výše zmíněné roušky z Číny jsou distribuovány do nemocnic spolu s téměř půl milionem korun, které členové KSČM vybrali.

Nechyběl odkaz na tvrzení Deníku N ohledně toho, že KSČM má k Číně dlouhodobě blízký vztah, a proto pomůcky získala.

„Škoda, že nezkoumá Deník N vztahy některých politiků na Spojené státy nebo Izrael a další. Ale to se jim asi nehodí do krámu. A jak náš vztah vypadá? Korektně. Nepoučujeme 1,5miliardovou zemi o tom, jak má na svém území vládnout a co má dělat a jak. Stejně tak, jako s Komunistickou stranou Číny, máme ale přátelské vztahy s mnoha desítkami komunistických stran po celém světě. Doporučuju, aby Deník N prozkoumal všechny. Aspoň by měl o čem psát,“ okomentovala situaci poslankyně.

Na závěr rozhovoru se Konečná vyslovila ve prospěch prověrky pořizování pomůcek kvůli ceně a kvalitě.

„Jestli se úmyslně kradlo, pak ten, kdo je za to odpovědný, musí být potrestán. To je ostatně dlouhodobá filosofie KSČM. Jedná se o peníze českých občanů a má s nimi být nakládáno hospodárně. Padni komu padni. A to nejen v tomto případě,“ poznamenala.