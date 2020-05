U Moravce diskutoval bývalý ředitel ČEZu a Drábová o výstavbě jaderných elektráren. „Plán se plní,“ zaznělo

Bývalý ředitel ČEZu v pořadu vysvětlil, proč vláda o výstavbě nových jaderných bloků mluvila i v době nouzového stavu. Podle jeho slov se jede podle plánu, podle harmonogramu, který byl vyhlášen v roce 2019 v únoru.

„A ten plán se v podstatě plní,“ dodal.

Pokračoval, že právě s tím je spojen zákon, který pojednává o proměně české energetiky v nízkoemisní energetiku. „Pohybujete se v prostředí, ve kterém se pohybujete, v nějaký moment dojdete k politické shodě a já mohu využít podmínek tak, aby byl zákon připraven včas, a ne se dvouletým zpožděním. (...) Já nejsem autorem toho zákona. Já jenom vím, že bez systematického přístupu to nemůžeme splnit,“ uvedl Míl.

V pořadu Míl zmínil také svůj názor ohledně toho, zda se nový reaktor Česku vyplatí či nikoliv. Uvedl, že až nastane situace, kdy Německo takzvaně zezelená, vypne své jaderné a uhelné elektrárny, nebude na trhu dostatek elektřiny, tudíž cena poroste, pak tehdy se naší zemi nový jaderný reaktor vyplatí.

Vysvětloval, že konečná cena bude ovlivněna celkem třemi body. Jedná se o schopnost investora mít kvalifikovaný zkušený tým, dále schopnost dodavatele mít systém organizace výstavby a v neposlední řadě schopnost státní správy a samosprávy naplňovat vše to, co se má, uvedl tyto body Míl.

Jaderný blok Dukovany

Kromě toho uvedl, že podle jeho mínění je nutné zjednodušit vlastní přísnou legislativu Evropy. Na to ovšem reagovala Drábová, podle které není nutné tento zákon projednávat rychleji, než je obvyklé. Vysvětlila, že Česko jádro sice potřebuje, ale pakliže se budou přijímat dané důležité zákony ve zrychlené podobě, je zde riziko, že voliči ztratí v jádro důvěru.

Připomeňme, že Deník N dříve napsal o tajném schválení pravidel pro výběrové řízení na dostavbu jaderného bloku Dukovan. Ve článku se s odvoláním na čtyři na sobě nezávislé zdroje uvádí, že česká vláda před nedávnem tajně schválila pravidla pro výběr dodavatele nového jaderného bloku pro Dukovany. Údajný dokument má zajistit, že zakázku nedostane společnost ze státu, který může ohrožovat strategickou bezpečnost České republiky.

K výstavbě nového jaderného bloku se vyjádřil rovněž český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Co se týče politických aktivit Ruska a Číny v souvislosti s tendrem, ty ohodnotit odmítl. Dodal, že by to z jeho strany bylo nekorektní.