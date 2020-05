Praha 6 se bude pyšnit novou sochou. Nahradí odstraněný památník maršála Koněva?

Jak uvádí server, sochař Jan Kovářík momentálně dokončuje sochu této habsburské císařovny. Ta by se měla objevit ve stejnojmenném parku obklopená fontánami. Hotová socha, která má pět metrů do výšky, by měla vážit osm tun. Podle slov místostarosty Prahy 6 Jana Laciny by se menší socha v parku, který je velký jako fotbalové hřiště, ztrácela.

Odstranění sochy maršála Koněva

Zmiňme také, že socha bude stát okolo čtyř milionů korun. O částku se podělí Praha 6, která zaplatí polovinu a Magistrát hlavního města Prahy, který doplatí zbylou polovinu.

V září loňského roku městská část Praha 6 schválila odstranění pomníku maršála Koněva, který stál na náměstí Interbrigády v Praze 6 – Bubenči. Jedním z iniciátorů byl starosta Ondřej Kolář.

Pomník, jehož autory byli sochař Zdeněk Krybus a architekt Vratislav Růžička, byl postaven v roce 1980. Došlo k tomu k 35. výročí osvobození města od nacistů jednotkami prvního ukrajinského frontu pod velením Ivana Koněva.

Socha byla odstraněna 3. dubna v ranních hodinách v době karantény. Proti tomuto rozhodnutí se mimo jiné vyjádřili prezident Miloš Zeman, stejně jako jeho předchůdce Václav Klaus.

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov označil incident za pobuřující a cynický krok. Počínání dejvické radnice považuje za porušení bilaterální mezistátní smlouvy. Ruská strana kvůli odstranění pomníku vyjádřila protest a Vyšetřovací výbor zahájil trestní řízení podle části 3 článku 354.1 Trestního zákoníku RF (znesvěcení symbolů vojenské slávy Ruska, které bylo spácháno veřejně).

Ricinová kauza

V této souvislosti připomeňme také situaci, která nastala před nedávnem. Dne 26. dubna týdeník Respekt přišel se zprávou, že podle jeho zdroje z tajných služeb do Prahy přicestoval muž s ruským diplomatickým pasem, který údajně měl v kufru smrtící jed ricin a mohl by představovat nebezpečí pro české komunální politiky. V souvislosti s tím pražský primátor Zdeněk Hřib, starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný dostali ochranku. Podle informací týdeníku se obavy o bezpečnost politiků objevily poté, co byl z pražského náměstí Interbrigády odstraněn pomník maršála Koněva.

Ředitel Bezpečnostní a informační služby Michal Koudelka však informace o údajném nebezpečí pro české politiky nedokázal nijak potvrdit, neboť rozvědka sama obdržela informaci od anonymního zdroje.

Velvyslanectví Ruska v ČR se ohradilo proti spekulacím o údajně dovezeném jedu. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil zprávy českých médií za kachnu. Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov podotkl, že nikdo nepředkládá žádné důkazy toho, že se Moskva pokusila někoho v Česku otrávit.

Zpravodajský server Seznam Zprávy a pořad 168 hodin České televize s odkazem na zdroje v bezpečnostní komunitě obvinily Andreje Viktoroviče Končakova, dočasně pověřeného výkonem funkce vedoucího zastupitelství Ruského střediska vědy a kultury v Praze, z přípravy atentátu na pražské komunální politiky. Na obvinění zareagovala ruská ambasáda, která uvedené informace popřela.