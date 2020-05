Do neprovozuschopné techniky české armády jdou miliardy. Se zjištěním přichází NKÚ

Ministerstvo obrany ČR v letech 2016 až 2018 investovalo do nové techniky české armády 2,8 miliardy korun, dalších 1,3 miliardy stály opravy, údržba a náhradní díly. Jak dnes ve své tiskové zprávě uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), ani přes tyto investice nebyla velká část obrněné techniky provozuschopná. Úřad poukazuje i na další problémy.

Jak NKÚ uvádí na své webové stránce, problémem je podle kontrolorů i závislost na dodavatelích a prodražování oprav a údržby obrněné techniky. To samozřejmě také zvyšuje náklady.

„Při nákupech obrněné techniky se MO nezabývalo náklady na celý životní cyklus obrněné techniky, i když mu to ukládají usnesení vlády už od roku 2011. To, že ministerstvo náklady na údržbu a opravy neřeší v době nákupu, vede k tomu, že se stává závislým na dodavateli servisní podpory a náhradních dílů a provoz obrněné techniky se prodražuje. Výdaje na servisní podporu a nákup náhradních dílů vzrostly ze 194 milionů korun v roce 2016 na téměř 780 milionů korun v roce 2018,“ uvádí se v tiskové zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu.

Podle úřadu se problémy s dodávkou náhradních dílů a servisem projevily například u bojových vozidel pěchoty, obrněných transportérů nebo modernizovaných tanků. Ve výsledku tato technika nebyla ve velké míře provozuschopná. „V kontrolovaných letech bylo provozuschopných méně než 43 % tanků. Jeden z vyprošťovacích tanků nebyl schopen provozu dokonce 3,5 roku, což je téměř pětina jeho životnosti,“ upozorňuje NKÚ.

Úspory by podle úřadu přineslo, pokud by se na opravách a údržbě obrněné techniky podílela ve větší míře sama armáda, ta na to však nemá dostatek kapacit, a proto většinu servisních služeb zajišťují externí dodavatelé. NKÚ také upozorňuje, že v zahraničí je trend opačný, kde panuje snaha o využití externích služeb pouze u specializovaných zařízení.

Ve všech kontrolovaných případech ministerstvo při nákupech techniky i u servisních služeb využilo výjimku ze zákona o zadávání zakázek nebo jednací řízení bez uveřejnění. Následně znaleckými posudky dokládalo, že smluvní ceny jsou odpovídající.

„Tyto posudky například podpořily navýšení ceny obrněných vozidel velitelsko-štábních a spojovacích o 60 % oproti předpokladům, konkrétně z 1,3 miliardy korun na 2 miliardy korun. U rámcové dohody na tři roky servisní podpory pro bojová vojenská vozidla pěchoty a pro obrněné transportéry MO zvýšilo cenu o 795 milionů korun, což je o 270 % oproti předchozí rámcové smlouvě,“ píše se v tiskové zprávě úřadu.

Navíc kontroloři zjistili nedostatky již při plánování investic. Podle NKÚ ministerstvo nemělo jednoznačně definované potřeby armády, se kterými by mohlo pracovat při plánování výdajů. V různých dokumentech se také lišily počty techniky, výše prostředků i termíny. Navíc se dokončení investic protahovalo.

NKÚ zjistil, že ministerstvo obrany neefektivně vynaložilo téměř 86 milionů korun na technické úpravy obrněného vozidla, které mělo sloužit k průzkumům při zahraniční misi. „Jenže technické úpravy nakonec vedly k přetížení vozidla. Proto se u něj musel změnit zbraňový systém a také došlo ke snížení počtu vojáků, kteří obsluhují zbraň a zároveň řídí průzkum. Armáda provedla i další úpravy, aby se snížila hmotnost vozidla. Nakonec nebylo v provozu celkem 6,5 měsíce a pro zahraniční mise ho armáda nevyužila,“ uvádí NKÚ v závěru tiskové zprávy.

Babišovi se nelíbí sovětská technika v české armádě

Premiér Andrej Babiš v pátek navštívil 42. mechanizovaný prapor v Táboře a uvedl, že využívání zastaralé ruské techniky je ostuda.

Premiér Andrej Babiš v doprovodu ministra obrany Lubomíra Metnara a náčelníka Generálního štábu Armády ČR armádního generála Aleše Opaty navštívil 42. mechanizovaný prapor v Táboře. Politici se zabývali aktuálním stavem útvaru a také uctili památku příslušníků praporu, kteří padli v zahraničních operací. Vojáci svoji techniku a výzbroj předvedli v dynamické ukázce simulace boje v zastavěném prostoru.

Babiš poté uvedl, že je ostuda, že česká armáda ve velké míře stále využívá zastaralou ruskou techniku.