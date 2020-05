„Merkelová a Macron chtějí zabránit odchodu Itálie z EU.“ Šichtařová prokoukla plány evropských politiků

Ekonomka Markéta Šichtařová v rozhovoru vysvětlila, co má údajně za úkol udělat nový evropský záchranný fond pro státy nejvíce poškozené koronavirusem, jenž zamýšlejí Angela Merkelová a Emmanule Macron. Kdyby se o něco podobného pokusila fyzická osoba, byla by obviněna z podvodu, říká.

„Je to velice fikaný plán. Málokdo ovšem dokáže rozklíčovat, co se za ním schovává. Jde o to, že vznikne záchranný fond na hospodářskou obnovu. Podporu z fondu mají dostávat země a sektory nejhůř postižené pandemií. Fond bude samostatnou právnickou osobou. Sám bude vydávat dluhopisy, a tím pádem neporoste dluh již tak předlužených zemí. A o to jde. Dluh předlužených zemí se tím podaří maskovat. To je „geniální“ řešení. Evropa bude žít na dluh a bude se tvářit, jako že ho nemá,“ řekla Šichtařová v rozhovoru pro Parlamentní listy a dodala: „Je to v podstatě stejné, jako když žádáte o úvěr u banky a nepřiznáte jí, že už jste zadlužení až po uši jinde. V takovém případě by se to klasifikovalo jako úvěrový podvod. V případě státu se to klasifikuje jako sofistikované řešení. Důsledek je ovšem stejný. Jednou vás to dožene.“

Vznikající fond má podle jejího názoru zabránit odchodu Itálie z Evropské unie, který hrozí kvůli nespokojenosti místních obyvatel a velké míře zadlužení země.

„A to úplně „nejchytřejší“ je, že vlády nebudou fondu dlužit. Tady se totiž nemluví o úvěrech - tady se mluví o dotacích. Nespokojení Italové dostanou od hodné Unie dárky. To by bylo, aby ji zase nezačali mít rádi. Evropské peníze už nepůjdou na chudý východ, ale půjdou také na sice bohatší, ale zato předlužený jih. Fond totiž vůbec není záchranou před koronou. Fond má zabránit tomu, aby po Británii neopustila EU i Itálie,“ uvedla ekonomka.

Ekonomka si myslí, že slova o solidaritě jsou jenom zástěrkou pro „nesrovnatelně vyšší hru“. Tou prý je možný rozpad Evropské unie, neboť k tomu má mít blíž než kdykoli předtím.

„Tady vůbec nejde o nějakou solidaritu, poškození pověsti a další povídačky. To jsou banality. Tady se hraje nesrovnatelně vyšší hra. Jde o to, aby se EU nerozpadla. K rozpadu má totiž dneska Evropská unie mnohem blíž než kdy v minulosti. Odpor vůči EU v Itálii narostl do míry, v jaké byl v Británii před referendem, ovšem s tím rozdílem, že Itálie je navrch ještě enormně předlužená a postižená virem. Takže se její stav bude ekonomicky odteď dál rapidně horšit a protievropské nálady budou taky sílit. A Evropská unie teď hraje o to, aby Itálii v EU stůj co stůj udržela, protože jinak se celá evropská konstrukce začne bortit jako domek z karet,“ prohlásila v rozhovoru Šichtařová.

Podle jejích slov je účast v tomto fondu „extrémně riziková“, neboť vložené peníze, nebo jejich část, už nemusejí být nikdy vráceny.

Kumulace peněz na horší časy

Markéta Šichtařová také zopakovala svoji výzvu, aby lidé kumulovali peníze na horší časy, které jsou, podle jejího soudu, ještě před námi.

„Když se na vás žene pohroma v podobě vyšší nezaměstnanosti, přeci nebudete bezuzdně utrácet! Naopak musíte začít šetřit, kumulovat peníze na účtu, abyste měli zásobu na horší časy, které stále ještě jsou před námi! Z pohledu firem bude nejhorší druhý až třetí kvartál, z pohledu jednotlivců, fyzických občanů, nejspíš bude nejhorší čtvrtý kvartál. Jediné racionální jednání je připravit se na to s co nejmenším rozhazováním a s co největší zásobou peněz v kapse,“ prohlásila ekonomka pro Parlamentní listy.

Rozvolnění koronavirových opatření

Dnes došlo k další vlně uvolňování opatření, která byla dříve zavedena pro zpomalení rozšiřování nového typu koronaviru.

Otevírají se vnitřní prostory restaurací, kaváren a barů. Pro veřejnost se znovuotevírají také vnitřní a venkovní koupaliště, wellness centra a sportoviště. Uvolní se pravidla pro nošení roušek. Část dětí se může dobrovolně vrátit do škol. Povoleny budou také akce do 300 přítomných osob.