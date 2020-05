Schwarzenberg politoval rozhodnutí soudu. Ten odmítl vydat majetek Mansfeldům

„Ústavní soud rozhodl, že český stát nevrátí Kristině Colloredo-Mansfeld zámek Opočno. Nejsem právník a neznám podrobnosti této kauzy. Jenom bych chtěl připomenout několik důležitých věcí. Její otec a stejně tak i jeho bratři byli velcí vlastenci. Po celou dobu se drželi české věci. Znal jsem je všechny. Jisté ale je, a to je tak trochu v rozporu s názorem Ústavního soudu, že Colloredo-Mansfeldové byli za protektorátu Němci zcela vyvlastněni zejména kvůli židovskému původu jejich babičky. Tedy, nebyla na ně uvalena pouze nucená správa, jako na nás, ale bylo jim vše zabaveno. Tím se ale soud, zdá se, odmítl zabývat,“ uvedl na svém Facebooku Karel Schwarzenberg.

Bývalý ministr zahraničních věcí následně uvedl několik elementů ze života rodu, jemuž soud odmítl vydat majetek.

„Na každý pád přišli o všechno a Josef jezdil každý den za prací na kole do práce do Hradce Králové, aby alespoň uživil svou rodinu. Jeho žena nebyla Česka, byla z té situace zoufalá a naléhala na něho, aby požádal o německé občanství a pravda je, že to udělal. Nicméně, nesmíme zapomenout, a jak mi mnozí z okolí Opočna potvrdili, když jsem tam jezdil i během svých kampaní, Josef Colloredo se aktivně podílel během protektorátu na odboji proti nacistům. Jeho bratr Weikhart z Dobříše německé občanství odmítl a oba jsou společně se svým otcem podepsáni pod známým Prohlášením české šlechty v září 1939, ve kterém se přihlásili k českému národu. Josefův bratr Jeroným byl nuceně nasazen v brdských lesích a nejmladší Bedřich se v Londýně přihlásil k československé zahraniční brigádě. Jejich bratranec Franz Ferdinand byl stíhacím pilotem RAF, jeho Spitfire byl sestřelen nad severní Francií a je tam také pochován,“ napsal bývalý český ministr.

Podle jeho slov byli všichni proti nacistům.

„Všichni byli po celý čas přesvědčenými odpůrci nacismu. A jejich strýc, před patnácti zesnulý Jindřich Kolowrat, jehož sestra byla matkou právě bratrů Colloredo, byl asi největší český vlastenec, kterého jsem znal. Ještě pamatuji, když beze slova pronajal Kolowratský palác za jednu korunu ročně Národnímu divadlu. A tak byli vychováni i bratři Colloredové. Chtěl jsem tedy jen připomenout postoje rodu Colloredo-Mansfeld během války a jak jsme se jim my odměnili,“ uzavřel Karel Schwarzenberg.

„Na Slovensku se bojuje o právní stát“

Robert Fico ve slovenských médiích upozornil na skutečnost, že v zemi podle jeho názoru probíhá boj o zachování právního státu. Bývalý slovenský premiér a současný lídr Směru-SD kritizuje justiční reformu, a konkrétně zrušení rozhodovací imunity.

„Zní to neuvěřitelně, ale jsem přesvědčen, že v roce 2020, kdy možná mnozí očekávali opak, začíná souboj o ty nejesenciálnejší pilíře právního státu,” zmínil Fico.

Slovenští soudci a státní zástupci podle něj pracují pod velkým tlakem médií a politiků, a tím je omezováno právo na nezávislé a zákonné rozhodování. Vláda Igora Matoviče přitom ten tlak posiluje, uvádí Fico a vyzývá k ochraně orgánů činných v trestním řízení a potlačení „atmosféry strachu”.

„Pokud se někdo domnívá, že přeháním, ať si prohlédne program současné vlády. Jako diamant nesprávného státu tam svítí návrh zrušit rozhodovací imunitu (zruší se rozhodovací imunita soudců, str. 8 vládního programu),” prohlásil bývalý slovenský premiér.