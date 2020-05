„S obavou sledujeme dění v ODS.“ Vitásková zanalyzovala stranu Fialy a přišla k nepříjemnému závěru

Vitásková uvedla, že v novodobé historii naší společnosti byly ve vládě vždy politické strany ODS a ČSSD. Dodává, že v době, když vstupoval Andrej Babiš do politiky, heslovitě připomínal to, co si myslela většina voličů a jen někteří odvážní to říkali nahlas.

„Nyní procházíme krizí, která je teprve na počátku a může, pravděpodobně přinese chudobu, nezaměstnanost, nedostatek všeho, na co jsme byli zvyklí a bez čeho si své životy již nedokážeme ani představit. Čeká nás všechny dosud nepoznané,“ napsala.

Opakování vývoje

Ve svém komentáři se poté vrátila do historie, konkrétně do 30. let minulého století. „Hluboká hospodářská krize, která zmítala Evropou (Německem) ve třicátých létech vedla krátce po kruté 1. světové válce k zárodku vzniku fašismu, nacismu. Adolf Hitler využil zbídačeného národa, chudoby a všeobecného nedostatku k podněcování nenávisti, která je tak důležitá pro zahájení masového zabíjení. Nenávist k politickým odpůrcům (komunistům, bolševikům, sociálním demokratům) levicově orientovaným občanům vrcholila v jejich vraždění,“ psala Vitásková.

Podle jejích slov se vývoj historicky opakuje. A právě obavy, které s tím souvisejí, vedou k pozorování dění v naší společnosti. Během pandemie byla přijata vládou řada opatření s cílem ochrany zdraví obyvatelstva, píše Vitásková. Uvádí, že opoziční strany v době pandemie do jisté míry mlčely.

„Jakým způsobem chtějí tyto strany zaujmout voliče? S obavou sledujeme dění v ODS. Strana, která rozhodně patřila vždy k lídrům a nejvýznamnějším politickým stranám v naší vlasti. Které voliče chce přilákat? Obava, kterou sdílíme s řadou vnímavých občanů, je zde. Tichá podpora ODS k excesům jejich některých významných členů, kteří veřejně vystupují s návrhy, jak by se mělo jednat s politiky, kteří byli řádně zvoleni do parlamentu, kdy ‚šibenice‘ je ten nejvlídnější způsob, jak se nejen s politiky na opačné straně názorového spektra vypořádat,“ pokládala otázky Vitásková.

Ve svém komentáři dále pokračuje s tím, že dokonce i Adolf Hitler vypadal ze začátku ve svých projevech jako komik, šašek či psychicky narušený člověk, který trpí duševní chorobou. „V žádném případě nechceme tímto srovnávat člena ODS Pavla Novotného se strůjci genocidy národů, propracovanosti fašismu a nacismu s cílem vyvražďovat rasově nevyhovující lidi – podlidi,“ zdůraznila s tím, že považuje za důležité zdůraznit fakt, jak nenápadně tato nenávist ovládla německý národ.

Vystupování jako memento

„Zneužití extremistickými skupinami, které budou prezentovat zajištění osobních potřeb občana prostřednictvím násilí, ‚šibenice‘ pro nejen politické oponenty, nenávisti k národům, tak může nakonec vést k posílení a přesměrování původně ‚tradiční pravicové strany‘ ODS na zcela jinou politickou platformu. Jejich člen Pavel Novotný je jakýmsi lakmusovým papírkem, co vše u veřejnosti projde?“ píše.

Dlouhodobé vystupování politika za ODS Pavla Novotného, které je podle jejích slov plné nenávisti a nabádání k usmrcení, označila za memento. Dodala, že občané, kteří jsou frustrovaní krizí, budou brzy hledat cestu ven z tíživé životní situace.

Konstatuje, že extremističtí voliči mají tudíž otevřenou cestu k prosazování nenávisti ve společnosti, také k politickým odpůrcům, národům. Kromě toho se jim otevírá možnost prosazovat své zájmy skrz nedemokratickou cestu, tedy násilím. „Nesmíme být lhostejní k tomu, co se kolem nás děje,“ dodává si Vitásková.