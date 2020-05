„Hřib je historický analfabet.“ Foldyna navštívil účastníka Pražského povstání a ten pověděl, jak to doopravdy bylo

Na videu sedí Foldyna u stolu s Emilem Šnebergem, který se účastnil Pražského povstání. „Jsem účastníkem Pražského povstání, bojoval jsem od 5. do 9. v Praze 19 tehdejší, dneska to je Praha 6,“ uvedl na začátku videa pan Šneberg.

Foldyna poté konstatuje, že Zdeněk Hřib, primátor Prahy, ale tvrdí, že v té době byla Praha již osvobozená, že Rusové tehdy přijeli do svobodné Prahy.

„Nevím, kde pan Hřib to vyčetl, protože v té době asi sám nebyl naživu. A bojovalo se v Praze, tam padlo 35 vojáků Rudé armády v Praze 6 dnešní a kolem 25 našich občanů dopoledne 9. května,“ reaguje na to účastník Pražského povstání.

Podle jeho slov Hřib neříká pravdu a „nemá správné informace a sám tam nikde nebyl“. „Já tam byl a je škoda, že on ani neví o tom, že na Praze 6 a na jiných úsecích Prahy se bojovalo, když je primátorem Prahy,“ dodal.

Úcta bojovníkům

Zároveň vyjádřil jistou lítost nad tím, že za dřívějších primátorů Prahy byli vždy on a další lidé, kteří se účastnili bojů o Prahu, pozváni na radnici.

„My jsme se zúčastnili bojů o Prahu, my jsme poslední pamětníci bojů o Prahu, tak jsem si myslel, že by nám měla být daná úcta. Nejen nám, ale i těm, kteří padli, ti bojovníci, kteří padli prakticky za tu mládež, která dnes žije a rozhoduje tak, jak rozhoduje, v náš neprospěch. Oni by si měli uvědomit, že bez nás by oni nežili,“ uvedl.

Ve videu zmínil také Slovenské národní povstání. Podle jeho slov se odtud přesouvali lidé do českých hor, do Vsetínska, Zlínska.

„No a co se stalo, že K. H. Frank chtěl uzavřít hranice tím způsobem, že měl strach, aby se ta idea toho povstání nepřenesla i do protektorátu, tak sestavil deset komand, které měly složení 50 vojáků SS, 50 vojáků SS 30. divize, ale to byli vlastně vlasovci,“ uvedl.

Památník vlasovcům

Podle jeho slov se jednalo o směs lidí různých národů ze SSSR, kteří zradili přísahu Sovětskému svazu. Pan Šneberg vzpomínal, že chodili po vesnicích a mluvili rusky a říkali, aby jim dali nějaké jídlo. „A mladí ať jdou s námi, my jim dáme zbraně a budou bojovat. Mladí šli, třeba ve vesnici Salaš šli mladí, bylo jich asi 20, všechny zavraždili v tom lese. A ti, kteří jim dali jídlo, buď si pro ně přijelo gestapo, nebo je vzali do Brna a v Kounicích je povraždili,“ dodal.

Závěrem se vyjádřil k tomu, že starosta Řeporyjí Pavel Novotný nechal postavit vlasovcům pomník. „To je výsměch,“ okomentoval bojovník Pražského povstání.