„Je to hnus, kam jsme to dopracovali,“ zazněla podpora Ondráčka. Ten kvůli nacistické symbolice apeluje na Benešovou

Téma spojené s aktivitami nakladatelství Naše vojsko získává větší ohlas. Nabídka k prodeji kalendářů s portréty osobností třetí říše a dalších výrobků s nacistickou symbolikou nezůstala bez povšimnutí veřejnosti, a to ani ze strany některých politiků.

Poslanec KSČM zveřejnil na svém Facebooku písemnou interpelaci na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou.

Poznamenal, že se již několik dnů na něho obracejí s dotazy ohledně činnosti nakladatelství Naše vojsko, které na svém e-shopu nabízí oděvy a předměty s nacistickou tematikou.

V této souvislosti Ondráček adresuje na justiční rezort otázky, zdali je prodej dotyčných výrobků v souladu s legislativou České republiky. A pokud ne, zajímá ho, jaká opatření ministerstvo podnikne.

Na Ondráčkův příspěvek zareagovali i sledující.

„Tady už je možný úplně všechno. Je to hnus, kam jsme to dopracovali,“ uvedla Lenka Vondraskova.

„Vzpomínám na učitelku ze ZDŠ. Na její mamince dělal Mengele v koncentráku pokusy. Stáhl jí kůži s dlaní, dlaně dal k sobě a zkoumal, zda přirostou k sobě... Z koncentráku se vrátila se srostlými dlaněmi. Teď zrůdu Mengeleho bude někdo nosit na tričku. Fuj,“ napsala Eva Linartová Drncová.

„Ano, měla by nekompromisně jednat policie a justice. Umíte si někdo představit, že co se děje dnes, někdo zkusil před převratem,“ vyslovil se Jiří Jonáš.

„Zdeňku, je smutné již to, že na tento hnus musíte upozorňovat. Nechápu, proč máme policii a justici. Vlastně chápu, na hájení cizích zájmů. Jsem naprosto přesvědčen, že se to zase pošle do ztracena,“ vyslovil se Stanislav Spodniak.

Dříve jsme informovali o tom, že předseda Nadačního fondu obětem holocaustu Michal Klíma podal na trestní oznámení na Naše vojsko. Podle jeho názoru jde o porušení zákona, který zakazuje propagaci hnutí potlačujícího práva a svobody člověka.

Klíma tímto krokem ale neskončil a obrátil se k poslancům, aby v zákoně výslovně označili prodej za formu propagace.

„Považuji za zcela neúnosné, že se u nás i v roce 75. výročí porážky nacismu legálně veřejně propagují představitelé nacismu,“ zdůraznil.