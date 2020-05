„Vztahy mezi Českem a Ruskem se razantně zhoršily.“ Bývalý diplomat komentuje stav po památníkové válce

„Vztahy se nepochybně razantně zhoršily. Ztotožňuji se s názorem generála Andora Šándora, který prohlásil, že jen blbec si dělá zbytečné nepřátele. Rusko tady bylo a bude a my s tím musíme nějakým způsobem žít. A je úplně zbytečné stavět tuto velmoc nějakými gesty do opozice,“ uvedl bývalý diplomat v rozhovoru pro Parlamentní listy na otázku, jak se změnily vztahy mezi Českem a Ruskem po událostech okolo památníků a údajné kauze „Rus s ricinem“.

„Nezlobte se, ale to není žádné vyjádření demokracie, jen hloupá gesta sebestředných politiků krajského formátu. Praha je na úrovni kraje, notabene starosta Kolář (Ondřej, TOP 09 – red.) zastupuje pouze městskou část, Pavel Novotný (starosta Řeporyjí – red.) jakbysmet. Tito lokální politici by se měli věnovat tomu, kvůli čemu je voliči zvolili, tudíž zvelebování jejich rajónů, nikoliv se motat do zahraniční politiky. To jim skutečně nepřísluší a považuji za zcela trestuhodné, že Ministerstvo zahraničí jim takový prostor dává a něco takového jim vůbec umožní,“ dodal Milan Šarapatka.

Jako motiv u výše zmíněných politiků vidí sebestřednost a „značnou hloupost“. Tito politici, podle jeho slov, jsou schopni všeho, aby se zviditelnili, a to i na úkor České republiky jako celku.

Diplomat následně polemizoval o roli maršála Ivana Koněva a příchodu sovětských vojsk, která zemi, jak říká, osvobodili, ale zároveň napomohli příchodu komunismu.

„Co se týká vlasovců, tak tam je Pavel Novotný buď opravdu hloupý, nebo nečte správné knížky, protože vlasovci skutečně bojovali proti Němcům. Bojovali proti nim ale pouze zhruba třicet hodin a následně povstání opustili, aby se nechali zajmout Američany. Ti je nakonec stejně vydali Sovětům, takže jim to moc nevyšlo. Jejich pomoc povstání byla tedy motivována tím, aby si vytvořili možnost odejít do amerického zajetí, protože SS jednotky v uskupení generála Felixe Steinera jim v odchodu bránily a měly zájem, aby nejdříve odešli do zajetí jejich vlastní vojáci, a až po té vlasovci,“ uvedl bývalý politik a dodal: „Vlasovci jsou v sovětské a následně v ruské oficiální historii považováni za zrádce. Určitá skupina politického spektra dnes využívá toho, že proti Rusku je jakýkoliv argument dobrý, a tak se hodí i vlasovci.“

Kolář a Novotný jasně porušili své kompetence, což je dáno historickou slabostí ministerstva zahraničních věcí v českém vládním systému, říká Šarapatka.

„Kromě toho dnes vykonává funkci ministra člověk, který diplomacii nikdy nedělal, vždycky byl podřízeným. Nemá vlastní názor a nicotnost tohoto ministerstva je toho důsledkem. Je třeba, aby na post ministra zahraničí konečně usedl opravdový diplomat, který by vnímal potřeby ministerstva a který by naplňoval jeho roli. To je především ochrana zájmů České republiky,“ prohlásil na účet ministra zahraničí Tomáše Petříčka pro Parlamentní listy bývalý diplomat.

„(Ministr Petříček nesplňuje požadavky na svůj post – red.) Ani kvalifikací, ani motivací. Je hlásnou troubou některých lidí z Bruselu a nemá žádný vlastní názor,“ dodal Šarapatka.

Kauzu údajného „Rusa s ricinem“, který podle některých médií měl přijet do Česka, aby zlikvidoval starosty, jež mají na svědomí odstranění památníku Ivana Koněva a stavbu památníku vlasovců, označil za mediální kachnu, která již žije vlastním životem.

„Přijde mi, že tuto kauzu stvořila vlastně média a dnes již žije vlastním životem. Nikde nebyl předložen veřejnosti žádný důkaz a já se prostě zdráhám věřit, že něco takového existuje. Vyloučit to samozřejmě nelze, mám informace pouze z otevřených zdrojů. Kdyby skutečně přijížděl do naší země agent s tímto cílem, tak se nepochybně nedostane přes hranice. Nebo pokud ho naše tajné služby s nějakým cílem pustily na území České republiky, tak je zveřejnění jeho totožnosti nepochybně trestným činem a zhatěním práce tajných služeb,“ uzavřel rozhovor pro portál Milan Šarapatka.

Kalendáře s nacisty

Nakladatelství Naše vojsko čelí trestnímu oznámení za to, že se rozhodlo na svém e-shopu prodávat kalendář na rok 2021 s portréty osobností třetí říše.

O případu informoval portál Idnes. V článku portálu se uvádí, že oznámení podal na společnost předseda Nadačního fondu obětem holocaustu Michal Klíma. Podle jeho názoru jde o porušení zákona, který zakazuje propagaci hnutí potlačujícího práva a svobody člověka. Klíma tímto krokem ale neskončil a obrátil se k poslancům, aby v zákoně výslovně označili prodej za formu propagace.

„Považuji za zcela neúnosné, že se u nás i v roce 75. výročí porážky nacismu legálně veřejně propagují představitelé nacismu,“ uvedl a poukázal na to, že Naše vojko vyrábí a prodává předměty s portréty nacistických předáků a válečných zločinců odsouzených v norimberském procesu.