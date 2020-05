Někomu primátor, někomu „vidlák ze Slavičína“. Udženija se pohádala s Hřibem kvůli ženě a přirovnala ho k dobytku

Zastupitelka hlavního města Prahy Alexandra Udženija (ODS) na svém Facebooku popsala jednu epizodu, která ukazuje způsob chování pražského primátora Zdeňka Hřiba vůči ženám, které mohou patřit do politického okolí nebo být dokonce koaličním partnerem.

Jde o tvrdý konflikt s pirátským primátorem, do něhož se Udženija dostala kvůli Haně Kordové Marvanové (TOP 09 a STAN).

„Ve zkratce: Něco málo před půlnocí, po šestnácti hodinách jednání ZHMP, bylo během projednávání bodu č. 2 (sic!) přerušeno pro diskusi nad jednacím řádem. Stáli jsme v hloučku cca 15 zastupitelů a doktorka Marvanová (mimochodem koaliční partnerka Pirátů) zcela klidně a věcně argumentovala panu primátorovi, že asi nemá pravdu. Tento na oplátku paní Marvanové argumentoval zcela mimo a hlavně velmi arogantně a nadřazeně (už chápu, proč si Hana několikrát stěžovala, že ji Zdeněk Hřib šikanuje),“ začala popis příběhu politička.

Udženija dodala, že v tu chvíli upozornila pana primátora, že se opět chová arogantně.

„Je pravda, že jsem držela v ruce svůj malý ‚wejp‘ a potáhla z něj (nebylo to ani tak rozrušením, jako únavou po maratonském jednání ZHMP, které zdaleka nekončilo) a on na mě začal křičet, ‚že se tady nekouří‚“ přiblížila detaily zastupitelka Hl. m. Prahy.

Podle jejích slov, kdyby ji na to normálně upozornil, tak se omluví a přizná, že to není adekvátní místo na vyfukování páry z úst. Jinak již léta nekouří.

„Dovršil to tím, že mi vnesl do obličeje a pronesl naprosto neadekvátní a xenofobní poznámku!“ napsala autorka příspěvku, která má česko-srbský původ.

„Ne, není pravda, že jsem panu primátorovi dala facku! Ale je pravda, že by si jí sakra zasloužil!“ neskrývala své emoce.

Pak politička podrobně popsala svůj emotivní stav v této svízelné situaci.

„Pravda, to byl ten moment, kdy jsem ustoupila o krok dozadu, aby jednu nechytil, ale nadechla jsem se a spustila…. Řekla jsem mu, že je ‚vidlák ze Slavičína´‚ (všem Slavičínským se omlouvám), že on o Praze nic neví, na rozdíl ode mne, která tady žije skoro celý svůj život, že on je tu dva dny i s cestou a na závěr jsem, pravda, uvedla, že ‚je hovado´. Následně jsem odešla na své místo,“ uvedla Udženija.

Poznamenala, že pak za ní přišel jeden z koaličních kolegů primátora, aby se jí za jeho chování omluvil a řekl, že se cítí za chování Hřiba strašně trapně. Zdůraznila, že ho nechce jmenovat, ale sedělo okolo nich dvacet očitých svědků.

Na závěr Udženija prohlásila, že netoleruje a nebude nikdy tolerovat chování k ženě, které předvádí jen dobytek.

„Prostě NE! A pokud toho budu přítomná, tak vždy zasáhnu a je mi v tu chvíli jedno, zda je oním ‚dobytkem´ primátor nebo prezident zeměkoule. Ctím nějaké hodnoty a k nim jednoznačně patří gentlemanství a úcta k ženám,“ argumentovala svůj přístup členka ODS.

Mezi komentující se objevila spousta těch, kdo vyjádřil pražské zastupitelce podporu, a to i ze strany těch, kdo nepatří mezi zastánce členky ODS.

„Super, díky. Konečně dostal, co si zasloužil a fakt jste mu to řekla trefně,“ vyslovila se Simona Stašáková.

„Na facku to možná nebylo, ale kolenem do koulí by zasloužil,“ zažertoval Ondřej Horák.

„Nemusím vás, ale v tomhle s Vámi souhlasím. Hřib je jako většina náplav z Moravy, o co větší hlupák, o to víc arogantní,“ napsala Michaela Myška.