Petříček se setkal s izraelským velvyslancem. Ujistil jej, že Česko má zájem na dalším rozvoji vztahů s Izraelem

Připomeňme, že v Právu vyšel před nedávnem článek, jehož autory byli tři čeští politici, a to zmíněný Tomáš Petříček, současný ministr kultury Lubomír Zaorálek a exministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Všichni se v daném článku vyjádřili negativně k plánu Izraele anektovat některé palestinské oblasti. Autoři podrobili kritice dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem o tom, že by Izrael měl pod kontrolou území, která si nárokují Palestinci.

Nutno podotknout, že premiér země Andrej Babiš i prezident Miloš Zeman považují tento článek za popírání dosavadní politiky české vlády, která dlouhodobě vyznává vstřícnost k Izraeli.

„Obecně platí, a toto je nepřekročitelné, že za českou politiku odpovídá vláda jako celek. Proto je neakceptovatelné, aby v tak zásadní věci, jako jsou vztahy s Iz­raelem, vydávali jednotliví členové vlády, v tomto případě dva ministři, své vlastní stanovisko, které na vládní úrovni nebylo nikdy konzultováno, ale v zahraničí je vnímáno jako stanovisko ČR,“ vyjádřil se k věci Babiš.

Obdobný postoj vyjádřil také prezident Miloš Zeman. „Prezident republiky Miloš Zeman vyjádřil ostrý nesouhlas s článkem ,Co bude s Palestinci a izraelskou demokracií?‘, který narušuje naše vztahy jak se Státem Izrael, tak s USA. Tento článek je popřením dosavadní zahraniční politiky České republiky vůči Státu Izrael,“ bylo uvedeno v prohlášení na webových stránkách Hradu.

Petříček ujišťuje velvyslance

Po dnešním rozhovoru, který proběhl mezi českým ministrem a izraelským velvyslancem, Petříček uvedl, že jej ubezpečil, že na přátelských vztazích Česka s Izraelem se nic nemění a že Česko má i nadále zájem na jejich dalším rozvoji.

„Hovořil jsem s panem velvyslancem, že novinový článek, který jsme s kolegy vydali, vychází z naší dlouhodobé pozice, která je postavena na respektování mezinárodního práva, s jehož porušením máme sami neblahé zkušenosti,“ uvedl pro ČTK Petříčkek a dodal, že věří, že si všechno vysvětlili.

Dodal, že chce například posílit spolupráci mezi EU a Izraelem, a to v praktické rovině.

Petříček ven z vlády?

„Dva zkušení politici a jeden zaučující se adjunkt se rozhodli veřejně pokárat zemi, jejímž jsme v Evropě tradičně nejbližším spojencem. A z výšin Černínského paláce jí radit, jak by po desetiletích prakticky permanentní války se všemi teroristy v regionu neměla zajišťovat svou bezpečnost,“ napsal komentátor.

Na článek, který trojice politiků vydala v Právu, reagoval také například komentátor MF Dnes Miroslav Kopecký. Ten uvedl, že po přečtení řádků z daného článku, museli prezidenta Zemana a premiéra Babiše téměř křísit. Podle jeho názoru pošlapala trojice dosavadní českou politiku vůči Izraeli a všichni dali do rukou munici všem kritikům židovského státu.

Pakliže by daná situace nastala například v Británii či ve Spojených státech, pak by podle jeho slov byly dané osoby vyhozeny z kabinetu dříve, než si stačily usednout do křesla v kanceláři. Dodal, že v Česku k tomu zřejmě nedojde.