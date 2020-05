Chaos v zahraničí politice, katastrofa v ekonomice. Klaus si v rozhovoru nebral servítky

„To dokazuje, že zahraniční politika není vůbec nijak řízená. To, že dva ministři vlády udělají tato vyjádření a premiér je překvapen a neví o tom, to je signál chaosu,“ prohlásil na adresu české kauzy okolo izraelské politiky a snahy židovského státu o obsazení nových území v rozhovoru pro You radio talk.

Ivan Koněv

„Pokusy revidovat výsledky druhé světové války považuji za naprostý skandál. (…) Válka se prostě nedá přepsat, všichni víme, jak to bylo,“ uvedl Klaus s tím, že ho „popuzuje“, když mladí lidé si „dovolují dělat silácké soudy ohledně toho, kdo nás osvobodil“.

„S druhou světovou válkou se nesmí hrát politické hrátky,“ dodal k tématu bývalý prezident.

EU

V rozhovoru o Evropské unii prohlásil, že EU je entita za zenitem. „Kéž by byla (současná situace – red.) znovuzrozením národního státu,“ uvedl.

Václav Klaus také prohlásil, že po konci koronavirové krize očekává novou ofenzivu ze strany Evropské unie, neboť ta v poslední době údajně čekala na to, až se převalí situace s koronavirem.

Plány Angely Merkelové a Emmanuella Macrona, podle názoru Klause, pouze uvrhnou Evropu do nových ekonomických problémů.

Roušky

„Nechápu to. Já myslel, že každý bude mít pocit obrovského osvobození, vydechnutí,“ uvedl na téma, proč lidé i po rozvolnění opatření nadále nosí roušky. Roušky v současné době už podle jeho názoru patří do koše.

„To vypovídá o tom, že se naším médiím, hojně podněcovaným našimi politiky, opravdu podařilo lidi vystrašit. V tom se média ukázala jako mimořádně efektivní. Zatemnili rozumné uvažování lidí,“ prohlásil Václav Klaus.

Ekonomika

„Ekonomika je v děsivých problémech a bude v daleko děsivějších problémech. Dnes se v ekonomice pořád ještě nic nestalo. Naše míra nezaměstnanosti se teprve zvýší,“ řekl a poukázal na obrovský nárůst nezaměstnaných v USA. V případě Česka se údajně jedná o „rozvolňování“ nezaměstnanosti – snahu roztáhnout nárůst nezaměstnanosti na dlouhé časové období.

Podle jeho názoru nemá současná ekonomická koronavirová krize snadné řešení.

„Jestli si někdo myslí, že ekonomika je na vypínač, (…) tak to není,“ dodal, přičemž situace se bude napravovat velmi dlouho.

Německé hospodářství

Český ekonom Vladimír Pikora upozornil na těžkou situaci v německé ekonomice, a to nehledě na to, že akcie některých společností v poslední době rostou.

„Realita je taková, že se německá ekonomika odrazila ode dna, ale stále se topí a je daleko od hladiny, kde bude dýchat. To není žádné světlo na konci tunelu. To si jen někdo básní do kapsy,“ uvedl Pikora.