Atentát? Připomínka likvidace Heydricha v podání Petříčkova ministerstva nadzvedla uživatele ze židlí

Na oficiálním účtu na Facebooku MZV ČR se objevil post, v němž resort tento „atentát“ připomíná a zmiňuje hrdiny, kteří se na něm podíleli.

„Před 78 lety se v Praze odehrál atentát na jednoho z hlavních strůjců holokaustu Reinharda Heydricha. Tento čin byl jasným vzkazem světu, že je Československo odhodláno bojovat za svou svobodu. Připomeňme si jména sedmi hrdinů, kteří padli při Operaci Anthropoid: Jan Kubiš, Jozef Gabčík, Adolf Opálka, Josef Valčík, Jan Hrubý, Jaroslav Švarc a Josef Bublík,“ uvádí se v příspěvku, k němuž je dodána i fotografie s portréty dotyčných.

Pokud jde však o příspěvek, objevila se kritika ze strany uživatelů. Ti totiž podotýkali, že slovo „atentát“ má spíše negativní konotace, a tak v tomto případě není vhodné.

„Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, nejednalo se o atentát. Byla to likvidace představitele jednoho z nejodpornějších režimu v historii lidstva. Používáním slova atentát přistupujte na terminologii 3. říše a z hrdinů děláte teroristy,“ psali někteří.

„Díky za připomenutí. Atentát je ovšem slovo, které používala zejména nacistická propaganda, co raději použit něco jako zabití, odstranění?“ souhlasila další uživatelka.

Další pak také poukazovali na to, že ministerstvo „používá stejné formulace jako němečtí okupanti, jmenovitě sudetský Němec Karl Hermann Frank“. „Tohle nebyl atentát , ale regulérní vojenský útok, a když už, tak akt národní pomsty. Ale co se rozčilovat, když se naše děti pro neschopnost tohoto státu a v rozporu se stovkami padlých četníků, vojáků, policistů i financů stále ve školách učí, že jsme se vzdali bez jediného výstřelu (pro změnu citace německého vůdce Adolfa Hitlera),“ doplnil další uživatel.

Ostatní komentující se pak zaměřili na hrdiny, kteří podle jejich slov „vrátili Čechům hrdost“ a vzdávali jim hold.

„Věčná čest a sláva hrdinům,“ stálo v jednom z komentářů.

V neposlední řadě někteří podotýkali, že sice jde o hrdiny, ale nelíbí se jim způsob, jakým byly pohřbeni „Ano, hrdinové, ale leží ve společném hrobě s nacisty. Ostuda naší republiky, neúcta.“

Likvidace Heydricha

Připomeňme, že výsadkáři Jozef Gabčík a Jan Kubiš zaútočili na Heydrichův vůz 27. května 1942 krátce po půl jedenácté dopoledne. Gabčíkovi selhal samopal, ale Kubišovi se podařilo odpálit granát, který Heydricha zranil. Zastupující říšský protektor pak 4. června zemřel.

Daný útok si však vyžádal krutou odplatu nacistů , během které bylo zavražděno několik tisíc lidí a byly vypáleny obce Lidice a Ležáky.

Gabčík, Kubiš a dalších pět výsadkářů zahynuli dne 18. června po urputném boji. Došlo k tomu poté, co byl prozrazen jejich úkryt v kryptě chrámu Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. Kromě Gabčíka a Kubiše zahynuli také Josef Valčík (výsadek Silver A), Adolf Opálka (Out of Distance), Josef Bublík, Jan Hrubý (oba výsadek Bioscop) a Jaroslav Švarc (výsadek Tin). Připomeňme, že k jejich vyzrazení přispěla zrada člena výsadku Out of Distance Karla Čurdy. Právě on nacistům prozradil mnoho pomocníků parašutistů.