Polský ministr zkritizoval ruskou reakci na odstranění sochy Koněva. Podle něj Rusové zasáhli do svobody a suverenity ČR

I téměř dva měsíce po tom, co došlo k odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z Prahy 6, tento čin stále vzbuzuje emoce. Tentokrát se k reakci Ruska na tento incident vyjádřil polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz. Podle něj Rusové svou reakcí zasáhli do svobody a suverenity České republiky.

Polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz taková slova prohlásil na dnešní tiskové konferenci po jednání se svým českým protějškem Tomášem Petříčkem. Připomněl také, že v ruském městě Tver byly v době výročí konce druhé světové války odstraněny dvě pamětní desky věnované obětem takzvaného katyňského masakru, který si vyžádal životy tisíců Poláků, již byli zavražděni před 80 lety sovětskou tajnou policií.

„Ministr Petříček se zmínil o situaci související s Koněvovou sochou v Praze. Byl to velice agresivní zásah do svobody a suverenity České republiky,“ pronesl Czaputowicz a dodal: „Já zase oplatil podobnou kauzou, kterou jsme měli v poslední době ve vztazích s Ruskem, kdy se sundaly dvě pamětní desky v Tveru. Jedna byla pro oběti Stalinova režimu a druhá pro zavražděné polské důstojníky. Vnímáme to jako pokus o reinterpretaci světových dějin. Myslíme si, že spolu se proti tomu musíme výrazně postavit.“

Vztahy mezi ČR a Ruskem

Kromě pomníku Koněva ale dnes ministři diskutovali také o spolupráci v rámci Visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). V4 do konce června předsedá naše země, ale poté se této funkce ujme právě Polsko. Ministři tak hovořili o posledních plánovaných aktivitách v rámci českého předsednictví, včetně zasedání s partnery se severskými zeměmi a s pobaltskými státy. Podle Czaputowicze by V4 měla hájit společné zájmy v Evropské unii.

Připomeňme, že mezi naší republikou a Ruskou federací panují v současnosti napjaté vztahy. K takovému vývoji událostí přispělo hned několik akcí, které byly v poslední době podniknuty. Zmiňme například odstranění sochy sovětského maršála Ivana S. Koněva, které má na svědomí pražský starosta Ondřej Kolář. Tento akt vyvolal v Rusku protesty a před českým generálním konzulátem v Petrohradu tak demonstrovali aktivisté ze strany Jiné Rusko. Zmiňme, že šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov nedávno prohlásil, že Koněvův památník v Praze bude nutné na základě závazků z česko-ruské smlouvy obnovit. Dále označil za „dětinské“ české vysvětlení toho, že o odstranění sochy se rozhodlo na místní úrovni. Prohlášení ruských představitelů podle MZV ČR nepřispívají k vytvoření atmosféry pro věcná jednání. Za zmínku stojí i to, že Česko nedávno požádalo Rusko o jednání podle vzájemné smlouvy o spolupráci.

Kromě toho se kritika snesla však i na primátora hlavního města Zdeňka Hřiba, a to kvůli rozhodnutí magistrátu přejmenovat náměstí Pod Kaštany, kde sídlí ruská ambasáda, na náměstí Borise Němcova po zavražděném ruském opozičním politikovi.

Terčem kritiky je i kontroverzní řeporyjský starosta Pavel Novotný , a to kvůli památní desce protisovětským vlasovcům, kteří se podíleli na konci druhé světové války na osvobození Prahy. Ruští činitelé dokonce pohrozili těmto politikům trestním stíháním. Kromě toho jsou nyní všichni výše zmínění pod policejní ochranou.

Vzájemným vztahům nepřispěla ani kauza „ruského agenta“. Týdeník Respekt s odkazem na zdroj v místních speciálních službách totiž informoval, že v dubnu do Prahy přiletěl muž s ruským diplomatickým pasem, který měl ve svém kufru smrtelný jed ricin. Muž pak pokračoval na velvyslanectví Ruské federace v diplomatickém autě, které na něj čekalo. Jak naznačil týdeník, jed mohl být určen pro dva pražské komunální politiky, starostu městské části Praha 6 Ondřeje Koláře a primátora Prahy Zdeňka Hřiba. Oba politici podle deníku poté, co tento muž přiletěl do Prahy, dostali ochranku. Pod dohledem je také řeporyjský starosta Pavel Novotný. Na celou kauzu již reagovalo několik politiků, ale také české i ruské velvyslanectví. Velvyslanectví Ruska v ČR ve své nótě uvedlo, že útoky na Rusko a jeho zastupitelský úřad v Praze jsou nepřípustné. V textu také zaznělo, že úřad striktně odmítá takové nehorázné a lživé pomluvy. Článek v Respektu tak označilo za součást diskreditační kampaně v českých médiích.

Pomník Koněva

Pomník Koněva, který se podílel na osvobození Prahy, byl postaven v Praze z iniciativy městských úřadů na přelomu 70. a 80. let. Připomeňme však, že tento památník dlouhou dobu čelil řadě útoků. Socha slavného vojevůdce, jež stála na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči, tak byla opakovaně poškozována. Poté, co 21. srpna 2019 vandalové polili památník barvou, vedení městské části začalo hledat cestu, jak se pomníku zbavit.

V září minulého roku došlo ke schválení odstranění sochy maršála Koněva. Nahradit by ji měl památník osvoboditelů Prahy. Podle Ondřeje Koláře není socha ani válečným hrobem, ani není pod ochranou mezinárodního práva. Dne 3. dubna byl pomník odstraněn.