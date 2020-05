„Potrefená husa se ozvala.“ Starosta Kolář podal stížnost na advokátku Samkovou. Čtěte, oč jde

Starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář podal stížnost na právničku Kláru Samkovou, kterou odeslal České advokátní komoře. Dotyčná tak možná bude čelit dalšímu vyšetřování. Co Koláře k takovému kroku vedlo? A co si o celé věci myslí Samková?

Celá věc měla začít tím, že právnička Klára Samková dne 23. května zveřejnila na svém Facebooku příspěvek, který se Koláře dotkl, a to i přesto, že, jak sám uvedl, ve své funkci čelí mnoha verbálním útokům.

Co Koláře tak rozčílilo?

V daném příspěvku starostu Prahy 6 „ve výrazně negativním smyslu překvapil“ fakt, že se advokátka „snaží vyvolat dojem, že odstranění sochy maršála Koněva bylo toliko mou osobní iniciativou“.

Proti takovému nařčení se však dotyčný ohradil a dodal, že to není pravda. Tvrdí totiž, že vycházel z usnesení zastupitelstva ze dne 12. 9. 2019. Usnesení přitom bylo zastupitelstvem přijato na jeho návrh a již dříve toto téma mnohokrát osobně nastolil v médiích. I přese vše zmíněné se ale Kolář schoval za zastupitelstvo a podotkl, že Samková by jako vystudovaná právnička měla vědět, jak se schvaluje nakládání s majetkem městské části.

Co se však Koláře dotklo nejvíce, byla nepravdivá informace, že jeho dědeček měl být příslušníkem gestapa. Samková sice prý dodala, že informaci nemá ověřenou. Nicméně její hodnověrnost posílila tím, že uvedla, že zdroj považuje za důvěryhodný.

„Uvedené tvrzení jsem nucen považovat za bezprecedentní útok proti osobě mojí i proti ostatním příslušníkům mé rodiny, který je hanebný a naprosto nedůstojný jakékoliv veřejné debaty,“ naříkal Kolář.

Při této příležitosti vyzdvihl, že by tak závažné informace neměl zveřejňovat „ani přispěvatel bulvárního plátku, natož mediální aktivní příslušník advokátního stavu“. Kolář se tak rozhodl, že celou věc nenechá jen tak a bude jednat. Uvedl, že ví, že Samková dlouhodobě vystupuje kontroverzně, a vypadá to, že její jednání neváhá připomenout advokátní komoře. V souvislosti s tím také upozornil na to, že existují jisté stavovské předpisy České advokátní komory, které Samková nejspíše porušila.

„Mám za to, že uvedením jednáním mohla paní advokátka jednat v rozporu s povinnostmi postupovat tak, aby nesnižovala důstojnost advokátního stavu,“ dodal k věci Kolář.

Samková: Jde o zneužití pravomoci starosty

Na Kolářovu iniciativu následně zareagovala sama Samková, která na svém Facebooku zdůraznila, že starosta na ni podal stížnost, kterou odeslal advokátní komoře na hlavičkovém papíře městské části Praha 6. Podle ní tak nejde o nic jiného než o zneužití veřejné funkce. Podle jejího mínění totiž Kolář řeší své osobní spory na hlavičkovém papíře městské části a kromě toho řeší něco směrem k advokátní komoře, i když její jednání s výkonem advokátní činnosti nijak nesouvisí.

„Tak asi tak… Jinak, podle mého názoru jde o naprosto jasné zneužití pravomoci starosty, neboť pan starosta svou stížnost posílá na hlavičkovém papíře MČ Prahy 6, a to ve věci, která vůbec nesouvisí s výkonem advokacie,“ napsala na Facebooku.

Ke svému příspěvku pak připojila i několik fotografií dané stížnosti, z nichž jde vidět, co přesně v textu stojí.

„Potrefená husa se ozvala.“

A jak na celou kauzu reagovali uživatelé sítě? Pod příspěvkem advokátky se shromáždilo spousta názorů, v nichž se lidé přikláněli na stranu Samnkové.

„Rozdupejte toho Koláře na kousky, vy na to máte,“ vzkazovali jí lidé.

„No jo no, potrefená husa se ozvala. A kejhá a kejhá. Je zajímavé, že se pan starosta nedistancoval od vyjádření jistého starosty části Prahy a jeho výpadů. Ukázka toho, jaký má starosta Prahy 6 morální profil. On si myslí, že si může vše dovolit a má absolutní moc. Určitá skupina lidí se snaží změnit dějiny svým vlastním překrouceným tvrzením. Doufám, že bude zalezlý a hlídaný co nejdéle. Je to šaškárna v přímém přenosu. Koho si zvolili občané Prahy 6, toho si zvolili. Předpokládám, že spousta voličů toho v současnosti lituje, stejně jako voliči Pirátů,“ podotkl jeden komentující.

Někteří psali, že je Kolář ubožák a nelíbil se jim způsob, jakým celou věc řeší: „Dost zoufalý způsob řešení názorových konfliktů.“

Zmínky padly také o použití hlavičkové papíru: „Užití hlavičkového papíru jednotky územní samosprávy na tuto agendu není správné. Dopis měl být s ohledem na obsah soukromý.“