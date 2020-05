„Radši nácka, než Zemanového fracka”. Hřib přirovnal hrneček s Ovčáčkem k propagandě nacistů a diktátorů

Na své oficiální stránce na sociální síti Facebook primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib vyslovil svůj záporný postoj vůči prodeji předmětů s nacistickou symbolikou. Podle něj je to zcela nepřijatelné, a proto považuje vypovězení smlouvy nakladatelství odpovědného za prodej takových předmětů za oprávněné.

„Požehnanou středu, přátelé! Určitě jste už slyšeli o jednom nejmenovaném nakladatelství, které prodává předměty Praze a Pražanům pro ostudu. Což o to, ať si každý připíjí z hrnečků s portrétem svých hrdinů podle libosti. Problém je, že nakladatelství prodávalo také předměty třeba s vyobrazením nacistů nebo diktátorů. A to je pro nás nepřijatelné, obzvlášť, když se to děje v městském prostoru,” uvedl pražský politik a člen Pirátů Zdeněk Hřib.

Příspěvek s výše uvedeným textem rovněž zahrnuje fotku samotného pražského primátora držícího hrnek s vyobrazením Jiřího Ovčáčka, tiskového mluvčího prezidenta Miloše Zemana. Na této fotce je vidět, jak Zdeněk Hřib názorně ukazuje svou nechuť vůči tomuto předmětu.

Jeden z uživatelů napsal komentář, v němž dává najevo, že preferuje spíše hrnek s vyobrazením nacistů než s tiskovým mluvčím českého prezidenta.

„Radši nácka, než Zemanového fracka,“ uvedl uživatel jménem Petr Pitris Dokulil.

Tento komentář nezůstal bez povšimnutí pražského primátora. Zdeněk Hřib na něj zareagoval emotikonem vyjádřujícím pozitivní emoci, samotný komentář navíc olajkoval, čímž nepřímo vyjádřil svůj údajný souhlas s pozicí komentujícího.

Reakce primátora Hřiba na kontroverzní komentář

Další uživatel navrhl, že by hrnek se zobrazením Jiřího Ovčáčka mohl být využit jako bažant.

„Zdendo, neměl bys tento konkrétní hrneček používat spíš jako bažanta?“ zeptal se Tomáš Leosch Vlček. „Dobrý tip!” odpověděl Zdeněk Hřib.

Kontroverzní kalendář s nacisty

Nakladatelství Naše vojsko se rozhodlo prostřednictvím internetového obchodu prodávat kalendář na příští rok s portréty osobností hitlerovského Německa. Michal Klíma, předseda Nadačního fondu obětem holocaustu, podal v souvislosti s tím na nakladatelství trestní oznámení. Podle něj se jedná o propagaci představitelů nacismu.

Ministr vnitra Jan Hamáček označil celou tuto kauzu za skandální věc a informoval o vypovězení smlouvy nakladatelství Naše vojsko.

„Výpověď smlouvy odeslalo Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra do nakladatelství Naše vojsko dnes (v úterý, pozn. red.) ráno,“ uvedl pro Deník N Hamáček.