Sněmovna rozhodla o osudu poslankyně SPD: Maříkovou nakonec policii ke stíhání za její výroky nevydá

K celé věci se dnes vyjádřila sama Maříková, která ve Sněmovně předstoupila před poslanci a sdělila jim svůj názor. To, co z jejich úst zaznělo, následně sdílela na svém profilu na Facebooku, a to formou videa.

„Vážené kolegyně, vážení kolegové, předstupuji dnes před vás, jelikož policie v Karlových Varech žádala mé vydání k trestnímu stíhání za vyjádření v rámci prosazování našeho volebního programu, kterého se přede mnou v širším kontextu dopustily další osoby a mezi nimi také morální autority. Proti nikomu z nich nebylo však nikdy zahájeno žádné trestní řízení. Ale já jsem se podle státního zástupce a policie měla dopustit trestného činu a to dokonce úmyslného,“ řekla v úvodu.

Zdůraznila přitom, že nerozumí tomu, jak se mohla úmyslně dopustit trestného činu, když se ho ti před ní nedopustili. Podle svých slov prý chtěla jen upozornit na paradoxy a nesmysly, které přichází z Evropské unie. Dokonce sama uvedla několik příkladů z praxe. Promluvila také o tom, kolik lidí je proti přijímání uprchlíků.

„Celý tento případ od samého začátku vnímám jako zpolitizovaný, a to na základě skutečností, že podnět podal politik z mého volebního kraje, nebyl ani schopen veřejné diskuze, tak jak by to v demokratické společnosti mělo být v a nejde ani o člověka, kterého by se to dotýkalo jako dotčené skupiny,“ vyjádřila svůj názor.

„Žijeme v době korektnosti, kdy je nenávistný jakýkoli výrok, i ten, který je podložen fakty. Ten se však korektní společnosti nehodí a proto je třeba jej umlčet a zničit,“ myslí si.

Zmínila také to, že ji ministerstvo vnitra uvedlo ve svých čtvrtletních zprávách jako extremistku.

V závěru svého projevu pak vyzvala své kolegy, aby při hlasování pamatovali na jednu věc. „Až budete dnes hlasovat, tak se zamyslete nad tím, že se jednou může stát nepohodlným třeba i ten váš výrok nebo názor,“ uvedla.

Pokud jde o to, zač by měla být poslankyně stíhána, připomeňme její loňský výrok na Facebooku. V něm uvedla, že „je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU“.

Rozhodnutí a názor poslanců

Následovala bouřlivá debata o osudu Maříkové, kdy se poslanci po tříhodinové diskuzi rozhodli ji nevydat. Argumentovali tím, že by měl být poslanec vůči svým výrokům chráněn.

K věci se vyjádřil také šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, podle kterého by nikoho nenapadlo zahájit trestní řízení, kdyby paní poslankyně nebyla poslankyní. „Imunita jako instrument je tu proto, aby poslance chránila před podobnými excesy orgánů činných v trestním řízení,“ podotkl.

Své ke stíhání řekl také předseda SPD Tomio Okamura. I on, stejně jako Maříková, sdílel na svém účtu na Facebooku video, v němž je vše zachyceno. Okamura žádost policie označil za kriminalizaci svobodného názoru.

„Znakem každé totality je totiž konec svobody vyjadřovat své názory. Poslanci hnutí SPD stojí jednotně za naší kolegyní Karlou Maříkovou a nepodpoříme její vydání,“ řekl a dodal, že je zcela skandální, že policie a státní zástupce chtějí soudit poslankyni za její výrok.

Podle Okamury tak nejde jen o migranty a islám, ale o svobodu, která odlišuje totalitu od demokracie.

„Navíc v případě Karly Maříkové šlo bezesporu o nadsázku, kdy připomněla, že EU zakazuje dovoz invazivních druhů rostlin, a podle jejího názoru by se měla podobně Unie postavit k invazi ekonomických nelegálních migrantů. Pravdou je, že obojí může být pro daný systém zhoubné. To naprostý fakt, navíc v případě muslimských invazí zcela doložitelný historickými fakty,“ uvedl Okamura a poděkoval všem občanům, ale i kolegům poslancům a politikům, kteří navzdory opačným politickým názorům podpořili naší Karlu Maříkovou a právo svobodně vyjádřit názory.