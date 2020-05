Druhý den na koronavirus nikdo nezemřel. V Česku přibylo 36 potvrzených případů

Pro hygieniky je aktuálně největším problémem situace na Karvinsku v Dole Darkov, kde je již přes 300 nakažených zaměstnanců a rodinných příslušníků.

Středeční testy odhalily 36 nových nakažených koronavirem, aktuálně tak od začátku března Česko hlásí 9103 potvrzených případů nákazy. Středeční čísla jsou nejnižší za posledních šest dnů. V Česku bylo uděláno již 424 423 testů.

Jak uvádí ministerstvo zdravotnictví, lékařům se již podařilo vyléčit 6377 osob, aktuálně je tak evidováno 2409 nemocných, 149 z nich muselo být hospitalizováno v nemocnicích. Covid-19 naopak podlehlo 317 nakažených, již druhý den však v Česku na tuto nemoc nikdo nezemřel.

Nejvíce je i nadále zasažená Praha, kde bylo celkem odhaleno 2059 nakažených, téměř dvě třetiny lidí se však již vyléčily. Následují Moravskoslezský kraj (1544 případů) a Středočeský kraj (1056). V přepočtu na počet obyvatel je na tom Praha také nejhůře, v hlavním městě je téměř 158 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Následuje Karlovarský kraj a Moravskoslezský kraj.

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že v úterý ani ve středu v Česku nikdo s covidem-19 nezemřel, tyto údaje se však ještě mohou změnit. První člověk v ČR zemřel 22. března.

Slováci mohou „cestovat“

Od středeční půlnoci se mohou Slováci a lidé s trvalým nebo přechodným pobytem na Slovensku vydat do Maďarska, Polska, Česka, Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Německa a Švýcarska, při zpáteční cestě na území Slovenska nemusí předložit negativní test na covid-19, nečeká je ani karanténa. Pobyt v těchto zemích však nesmí přesáhnout 48 hodin.

O nových pravidlech cestování informuje Úřad veřejného zdravotnictví. Slováci a osoby s trvalým nebo přechodným pobytem na Slovensku tak mohou vycestovat celkem do osmi evropských zemích. Pokud se vrátí do 48 hodin, nemusí na hranicích předkládat test na covid-19, nemusí tak ani do čtrnáctidenní karantény.

Úřad také uvádí, že čeští občané a osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v Česku mohou na Slovensko vycestovat z Česka nebo Maďarska. Na Slovensku mohou strávit 48 hodin a také na hranicích nemusí předkládat negativní test na covid-19.

Stejné pravidlo se týká i Maďarů i osob s trvalým nebo přechodným pobytem v Maďarsku. Mohou na Slovensko vycestovat z Česka a Maďarska, také nemusí překládat negativní test.

Všechny osoby, které na Slovensko vyrazí, musí dodržení 48hodinové lhůty prokázat příslušníkovi Policejního sboru při hraniční kontrole.

Covid-19 na Slovensku

Podle včerejších informací je na Slovensku celkem zaznamenáno 1515 lidí s nákazou covid-19, za poslední den přibyly pouze dva nové případy. Celkem je vyléčeno již 1327 nakažených, pět lidí bylo vyléčeno za poslední den. Celkem na Slovensku zemřelo 28 lidí.