Babiš má výhrady k rozdělení peněz určených na obnovu po krizi. Co přesně se mu nelíbí?

Premiér Andrej Babiš je proti klíči, který navrhla Evropská komise pro rozdělení peněz určených na obnovu po krizi, kterou způsobil nový typ koronaviru. Předseda vlády to dnes prozradil ČTK. Co dalšího řekl?

Pokud jde o to, co se premiérovi na tomto návrhu nelíbí, pak zásadně odmítá například to, aby ve vzorci hrála velkou roli nezaměstnanost. V této souvislosti tak připomněl, že státy, kterým se daří držet i v krizi nízkou nezaměstnanost, by za to neměly být sankcionovány.

Zmiňme, že Česká republiky by měla z mimořádného balíku 750 miliard eur na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirem získat téměř 20 miliard eur, což činí skoro 550 miliard Kč.

Kromě toho český premiér dále dodal, že cíl obnovy by neměl spočívat v nalití peněz do států, jejichž veřejné finance mají dlouhodobě velké problémy, které koronavirus ještě zesílil.

„Měla by především zajistit, že se jejich situace do budoucna zlepší. Ekonomiky států se zdravými financemi krizí rovněž utrpí a malé proexportní ekonomiky jako ČR obzvlášť. Je potřeba ekonomický růst a konkurenceschopnost podpořit v celé EU,“ řekl k věci Babiš.

Evropský záchranný program a dřívější slova Babiše

Nedávno jsme psali, že německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron přišli se záměrem vytvořit evropský program na hospodářskou obnovu po krizi způsobené novým typem koronaviru. Tento návrh předpokládá, že podporu z fondu mají dostávat země a sektory, které byly pandemií nejhůře postiženy. Na vzniku fondu se přitom musí dohodnout všechny země sedmadvacítky.

Berlín a Paříž si myslí, že peníze, které si má EU svým jménem půjčit na finančních trzích a které pak bude splácet v horizontu několika desítek let, zlepší konkurenceschopnost evropského hospodářství a podpoří mimo jiné investice do digitalizace a ekologie. Právě k modernizaci v těchto dvou oblastech se společné prohlášení výslovně hlásí.

Nicméně, již tehdy Andrej Babiš v této souvislosti prohlásil, že by považoval za logické, kdyby si Evropská unie půjčila jen tolik, o kolik se propadnou příjmy do víceletého finančního rámce unie kvůli propadu HDP jednotlivých členských států. Částku odhadl na 110 miliard eur. Premiér ČR dále zdůraznil, že peníze z fondu by měly být poskytovány formou dotací. Co se týče půjček, o ty by se podle něj mohly ucházet jednotlivé členské státy na finančních trzích, a to na základě toho, jak investoři hodnotí stabilitu jejich ekonomiky a veřejných financí.

Dále pak Babišovi na zmiňovaném návrhu například vadí, že by peníze měly jít přednostně nejvíce postiženým zemím. Z toho dle něj vyplývá, že Česko nemůže být trestáno za to, že situaci s koronavirem zvládlo relativně dobře, jelikož zareagovalo rychle.

„Bylo by nespravedlivé, kdybychom kvůli tomu, že jsme byli úspěšní, byli penalizováni,“ myslí si premiér.

Rovněž se mu nezamlouvá ani princip, že si peníze půjčí Evropská unie jako celek. Problémem je podle něj to, že není vyřešena otázka ručení za půjčku a Česko by nemělo doplácet na to, že na rozdíl od jiných zemí je po jeho dluhopisech poptávka. Babiš si tak myslí, že se v EU povede o francouzsko-německém návrhu ještě tvrdá debata.