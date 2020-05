Foldyna: Jen ta Maříková si jako chlap dovolila to napsat na Facebook

Ve středu se Poslanecká sněmovna postavila proti žádosti Policie ČR o vydání poslankyně Karly Maříkové k trestnímu stíhání. Důvodem žádosti ze strany české policie se stala slova členky hnutí SPD, jimiž zkritizovala přijetí migrantů s kulturním a náboženským zázemím, které se výrazně liší od evropského. Během projednávání kauzy v PS PČR poslanec Jaroslav Foldyna vystoupil s projevem, v němž odsoudil útok na Karlu Maříkovou a označil tento postup za omezování svobody.

„S kolika lidmi tady člověk mluví na chodbě a mluví úplně stejně jako ta Maříková. Jen ta Maříková si jako chlap dovolila to napsat na Facebook. Nepodělala se a napsala to, co si myslí většina národa a hodně z vás politiků, napsala prostě na Facebook. Není to nic překvapujícího,“ prohlásil bývalý člen ČSSD Jaroslav Foldyna.

Na začátku své řeči Foldyna zdůraznil, že nynější kauza zdaleka není jediným příkladem, kdy se určité síly snaží potlačovat odlišné názory. To, co se rozhodla otevřeně vyjádřit Karla Maříková, se shoduje s postojem značné části obyvatelstva a politických činitelů, tvrdí český poslanec. Hlavním rozdílem v této situaci je podle něj to, že na rozdíl od ostatních se Maříková nenechala umlčet a vyslovila to nahlas.

Během svého projevu český politik rovněž dal najevo, že plně podporuje postoj Maříkové ohledně migrační politiky. Nezpochybňuje právo jiných národů na vlastní styl života na svém území, zároveň však je proti tomu, aby se někdo vměšoval do naší kultury a prosazoval své hodnoty a chápání světa. „Je tady jenom a jenom zájem globálního kapitálu, aby prosperoval, aby měl nemyslící masu a my tomu podléháme. Nevydám Karlu Maříkovou. Nevydám nikoho z vás, kdo máte nějaký názor,“ uzavřel Foldyna.

Reakce veřejnosti

Vystoupení českého poslance získalo značnou podporu veřejnosti. Například sociolog Petr Hampl zdůraznil osobní pokrok Jaroslava Foldyny jako politického činitele. Vyslovil přesvědčení, že se tento projev dá přirovnat k vystoupením světově známých politiků.

„Jarda Foldyna roste každým projevem. I včera pronesl velkou státnickou řeč, jakou bychom mohli slyšet od Viktora Orbána, Salviniho, Trumpa… nebo třeba z archivu od Ronalda Reagana,“ napsal český expert.

Foldynův projev vyvolal silný dojem i u řady uživatelů na sociálních sítích.

„Foldyna celou tu věc shrnul naprosto pregnantně. Výborně,“ okomentoval Foldynův projev Milan Liška.

Další uživatelka tvrdí, že ve skutečnosti nejde o žádnou diskriminaci formou rasismu či fašismu. Jedná se totiž o konflikt, který je vyvoláván nepromyšlenou migrační politikou, když vedení evropských států nechává imigrovat ty, co nerespektují a nesnaží se přizpůsobit místním zákonům a hodnotám.

„Jen bych jim ještě řekla, že tady jde o chování příchozích, a ne o původ či barvu. Takkže je jasné, že nejde o rasismus, fašismus a extrémismus, jak to někteří nazývají,“ sdělila svůj názor Zdena Bártová Flégrová.