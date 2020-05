Za dnešek přibylo 48 nových případů nákazy. Koronavirus v Česku postihl již 9 134 osob

Na webu se také uvádí, že se z nemoci podařilo vyléčit již 6457 pacientům. Naopak je ale zatím evidováno bohužel celkem 318 úmrtí. V nemocnic je stále 149 lidí. Vzhledem k těmto výše uvedeným údajům však lze říci, že je u nás aktuálně nemocných 2 359 osob.

Podle údajů z dnešního rána bylo provedeno celkem 424 423 laboratorních testů.

Za zmínku stojí i to, že tzv. reprodukční číslo je 0,9. Připomeňme, že toto číslo u epidemií pomáhá odhadnout, jak se budou šířit, a čím vyšší je, tím se nemoc rychleji šíří. Pokud je R menší než jedna, počet nakažených v populaci klesá.

Platí i to, že pro hygieniky je aktuálně největším problémem situace na Karvinsku v Dole Darkov, kde je již přes 300 nakažených zaměstnanců a rodinných příslušníků.

Nejvíce je i nadále zasažená Praha, kde bylo celkem odhaleno 2076 nakažených, téměř dvě třetiny lidí se však již vyléčily. Následují Moravskoslezský kraj (1558 případů) a Středočeský kraj (1059). I v přepočtu na počet obyvatel je na tom Praha také nejhůře, za ní pak následuje Karlovarský kraj a Moravskoslezský kraj.

Plán na obnovu po koronakrizi a výhrady Babiše

Nedávno jsme psali, že německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron přišli se záměrem vytvořit evropský program na hospodářskou obnovu po krizi způsobené novým typem koronaviru. Tento návrh předpokládá, že podporu z fondu mají dostávat země a sektory, které byly pandemií nejhůře postiženy. Na vzniku fondu se přitom musí dohodnout všechny země sedmadvacítky.

Nicméně, k tomuto plánu mě již v minulosti jisté výhrady český premiér Andrej Babiš. Ten prohlásil, že by považoval za logické, kdyby si Evropská unie půjčila jen tolik, o kolik se propadnou příjmy do víceletého finančního rámce unie kvůli propadu HDP jednotlivých členských států. Částku odhadl na 110 miliard eur. Premiér ČR dále zdůraznil, že peníze z fondu by měly být poskytovány formou dotací. Co se týče půjček, o ty by se podle něj mohly ucházet jednotlivé členské státy na finančních trzích, a to na základě toho, jak investoři hodnotí stabilitu jejich ekonomiky a veřejných financí.

Dále pak Babišovi na zmiňovaném návrhu například vadí, že by peníze měly jít přednostně nejvíce postiženým zemím. Z toho dle něj vyplývá, že Česko nemůže být trestáno za to, že situaci s koronavirem zvládlo relativně dobře, jelikož zareagovalo rychle.

Dnes také doplnil, že je proti klíči, který navrhla Evropská komise pro rozdělení peněz určených na obnovu po krizi. Zásadně odmítá například to, aby ve vzorci hrála velkou roli nezaměstnanost. V této souvislosti tak připomněl, že státy, kterým se daří držet i v krizi nízkou nezaměstnanost, by za to neměly být sankcionovány.

Kromě toho český premiér dále dodal, že cíl obnovy by neměl spočívat v nalití peněz do států, jejichž veřejné finance mají dlouhodobě velké problémy, které koronavirus ještě zesílil.