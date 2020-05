První akce Milionu chvilek po skončení nouzového stavu. Chvilkaři tvrdí, že Babiš a jeho vláda kašlou na lidi

Sotva skončil nouzový stav a bylo zrušeno několik zásadních opatření, spolek Milion chvilek pro demokracii už se chystá do ulic. V červnu mají chvilkaři v plánu pochod, o kterém informovali prostřednictvím události na Facebooku.

U dané události se píše, že by se měla konat v úterý 9. června v 18.00-20.00 hod. Začne na Staroměstském náměstí v Praze, odkud se lidé vydají pochodem před Úřad vlády. Akce nese název „Vy ještě nemáte dost?!“ a má vyjadřovat protest vůči současné vládě a premiérovi Andreji Babišovi.

Spolek také zdůrazňuje, že od 8. července se smí shromažďovat až 500 osob. Nicméně, toto nařízení se nevztahuje na veřejná shromáždění, na nichž jsou dodrženy bezpečnostní rozestupy. Chvilkaři se přitom odvolávají na slova českého ministra vnitra Jana Hamáčka.

Zmiňme ale, že akce proběhne za určitých podmínek: „Z bezpečnostních důvodů budeme tak jako v Izraeli udržovat na náměstí dvoumetrové rozestupy a z ohledu na ostatní si vezmeme roušky.“

Důvody protestů

A proč se chvilkaři rozhodli vyjít do ulic? Myslí si, že tato vláda poškozuje naši zemi, stejně jako poškozuje miliony lidí, a proto je třeba se proti tomu důrazně ozvat.

„Andrej Babiš a jeho vláda kašlou na lidi. Hrabou jen pod sebe. Starají se jen o své vlastní zájmy. Jak se to projevuje?“ stojí v úvodu.

Dále spolek poukazuje například na to, že vláda sice kvůli koronaviru na dva měsíce zavřela soukromým vlastníkům jejich firmy a zastavila ekonomiku, ale „zapomněla“ do ní nalít peníze. „Místo slíbených 1200 miliard vláda zatím rozdala pouhých 30. To je zločin, protože lidem a firmám bylo především třeba pomoci rychle. Když přijdou o práci nebo zkrachují, už je pozdě. Čeká nás bolestivá ekonomická krize,“ dodávají.

„Vláda ji chce právě teď, najednou a netransparentně, protlačit během pár dní a bez veřejné diskuse. Kdo zaplatí průtahy, prodražení stavby a drahou elektřinu za fixní cenu? My všichni. Kdo zajistí, že strategickou zakázku, která nás ovlivní na 50 let, nedostane Rusko nebo Čína? Nikdo,“ píší u události.

Nelíbilo se jim ani to, že vláda namísto podpory českých podniků poslala 10 miliard za nákupy do Číny . Zmiňují však i nejdražší zakázku v historii České republiky – nové bloky v Dukovanech za stovky miliard.

V neposlední řadě padla zmínka i o tom, jak chtěl Babiš během koronaviru přijmout zákon, „který by zakryl skutečného majitele Agrofertu“, ale přišla řeč i na dosazení lidí do Rady České televize.

Situace je vážná, tvrdí chvilkaři

Členové spolku si tak stojí za tím, že je situace vážná.

„To však neznamená, že máme rezignovat. Právě naopak! Musíme být občansky aktivní. Zároveň je třeba zaměřit pozornost na demokratické strany,“ vyzývají.

Uvedli rovněž, jak bude celá akce probíhat: „Každý, v kom to vře, ať si přinese transparent s otázkou pro vládu. Po krátkých promluvách celé náměstí na 5 minut zamrzne v absolutním TICHU, kdy budou ve vzduchu pouze palčivé otázky. Také celý průvod městem proběhne v naléhavém mlčení. Před úřadem vlády naopak dáme své otázky hlasitě najevo.“

Chvilkaři tak vyzývají občany k odpovědnosti a k tomu, aby pravdivě a hlasitě pojmenovali problémy. Odpovědností politických stran je totiž nabídnout lidem řešení. Lidé se tak musí otevřeně ptát na palčivé otázky a požadovat odpovědi i odpovědnost.