Česko není soběstačné ani v banálních komoditách. Pandemie vedla k výpadkům agrární produkce, varuje bezpečnostní expert

Koronavirová krize významně dopadla i na světový potravinový trh. Balabán upozorňuje, že pandemie covidu-19 zapříčinila výpadek agrární produkce a došlo až k trojnásobnému zdražení dodávek přes Tichý oceán. Řada zemí export potravin dokonce omezila. To může představovat problém i pro Českou republiku, která je silně závislá na dovozu potravin.

„Varující je pak míra české soběstačnosti např. v masu: podle statistik je to dnes u vepřového masa méně než čtyřicet procent, u drůbežího okolo šedesáti procent a u vajec též okolo šedesáti procent. A třeba v zelenině je to ještě mnohem horší. Proč má Česko nacházející se v mírném pásu třetinovou soběstačnost v zelí nebo necelou pětinovou v petrželi? V takových, chtělo by se říct až ‚banálních‘ komoditách,“ uvedl Balabán v rozhovoru pro Parlamentní listy.

„Představuje to i dost rizikový faktor. Nedávno např. bývalý britský ministerský předseda Tony Blair na stránkách prestižní Project Syndicate uvedl, že pandemie těžce dopadne především na rozvojové země a na jejich agrární sektor, což povede i k omezení zemědělské produkce,“ upozornil dále Balabán.

Expert dále upozornil, že například brambory se dovážejí nejen z ostatních členských států EU, ale i ze zemí jako Egypt, Alžírsko či Turecko.

Z tohoto důvodu podporuje iniciativu některých poslanců s navyšováním podílu českých potravin v obchodech. Přitom v případě vypuknutí potravinové krize stát není připraven. Správa státních hmotných rezerv má totiž podle něj zásob potravin pouze na 1,3 dne. Optimální jsou přitom tři dny.

Problém ale vidí i v závislosti na dodávkách léčiv. „Osmdesát procent léčiv v ČR pochází z dovozu, hodně jsme zde závislí na Indii,“ poznamenal Balabán. „Chci též poznamenat, že pokud byli výrobci léčiv zařazeni vládou do režimu kritické infrastruktury, přičemž tato změna má zajistit dostatek léků i v krizové situaci,“ dodal.

Dříve skupina poslanců v čele s Margitou Balaštíkovou (ANO) a Zdeňkem Podalem (SPD) předložila návrh, který má Česko dovést k potravinové soběstačnosti. Ten má podpořit domácí výrobu. Jedná se o pozměňovací návrh novely, jež řeší dvojí kvalitu potravin.

Potravinové soběstačnosti má být dosaženo prostřednictvím povinného zvyšování podílů českých potravin na pultech domácích obchodů. Příští rok by měl dosáhnout 55 % a každý rok by se zvyšoval o 5 %. K roku 2027 by na pultech již mělo být 85 % českých potravin.