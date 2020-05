Za čtvrtek v Česku přibylo 54 případů koronaviru. Těžký stav hrozí 400 tisícům Čechů

V Česku ve čtvrtek testy odhalily 54 nových případů nákazy nemocí covid-19, od začátku března má ČR 9143 nakažených. Od začátku epidemie bylo provedeno 430 564 testů.

Jak uvádí ministerstvo zdravotnictví, aktuálně nemocí trpí 2360 osob, 140 z nich muselo být hospitalizováno do nemocnic. Celkově tak lékaři vyléčili již 6464 osob. Nemoci naopak podlehlo 319 nakažených.

Kdo je rizikový?

Analýzy odborníků z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ukazují, že těžký stav při nákaze koronavirem mají necelá čtyři procenta lidí. Na výsledky upozorňuje portál Seznam Zprávy.

Odborníci na základě téměř 7500 odhalených případů covid-19 vytvořili model, který uvádí, že vysoké riziko těžkého stavu se týká 3,8 procenta obyvatel Česka, což je asi 400 tisíc Čechů.

„Je to samozřejmě teoretický výpočet. Všichni v populaci by museli být nakaženi, aby se to nějakým způsobem aplikovalo,“ uvedl v týdnu šéf analytické divize ÚZIS Jiří Jarkovský.

Analýza taktéž potvrdila, že náchylnost k těžkému stavu stoupá s rostoucím věkem. Také platí, že rizikovější jsou muži než ženy.

Kromě často uváděných zdravotních problémů, jako problémy se srdcem nebo cukrovka, analýza odhalila i další. Je to například onemocnění ledvin, astma nebo protinádorová léčba v posledních pěti letech.

Babišovi se nelíbí evropské řešení krize

Premiér Andrej Babiš je proti klíči, který navrhla Evropská komise pro rozdělení peněz určených na obnovu po krizi, kterou způsobil nový typ koronaviru.

Pokud jde o to, co se premiérovi na tomto návrhu nelíbí, pak zásadně odmítá například to, aby ve vzorci hrála velkou roli nezaměstnanost. V této souvislosti tak připomněl, že státy, kterým se daří držet i v krizi nízkou nezaměstnanost, by za to neměly být sankcionovány.

Kromě toho český premiér dále dodal, že cíl obnovy by neměl spočívat v nalití peněz do států, jejichž veřejné finance mají dlouhodobě velké problémy, které koronavirus ještě zesílil.