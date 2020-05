Cestování pro Čechy: Již od 15. června bychom mohli bez omezení vyjet do zemí tzv. zelené zóny

Cestování do zahraničí je stále velkým tématem. Koronavirus totiž mnohým zhatil plány. Zatím to ale vypadá, že od 15. června by Češi mohli bez omezení cestovat do Chorvatska, Řecka, Slovinska nebo Bulharska a až se budou vracet domů, nevztahuje se na ně povinnost mít negativní test na covid-19. K nám budou zase moci přijet obyvatelé těchto států.

Takové informace v pátek zazněly z úst českého ministra zahraniční Tomáše Petříčka. Dodává se, že tento návrh v pondělí projedná vláda, která rovněž vybere země, do nichž bude vstup umožněn.

„Do států v zelené kategorii bude umožněno cestovat bez testů. Nebude tedy nutné uvádět důvod, proč člověk cestuje do zahraničí,“ řekl v pátek šéf české diplomacie.

Daný návrh zahrnuje, že by státy světa byly rozděleny do celkem tří kategorií. Zařazení do těchto kategorií se přitom bude odvíjet od toho, jaká je v zemích

Do této „zelené zóny“ by zřejmě mohlo spadat například Rakousko, Maďarsko, Slovensko, ale i Čechy oblíbené Chorvatsko, Řecko, Slovinsko či Bulharsko.

„S velkou pravděpodobností tam bude také Německo a doufám, že i Polsko,“ doplnil k věci Petříček.

Češi by podle něj do zmiňovaných států mohli vycestovat poprvé bez omezení už 15. června.

Podle ministra je navíc možné, že by Češi letos mohli vyjet i na Kanárské nebo Baleárské ostrovy. Stále ale bude nejspíše platit, že cesty do pevninského Španělska nebudou doporučeny.

A jak to bude s turisty v ČR?

Podobné podmínky by platily i pro turisty přijíždějící do ČR. K nám by totiž bez negativního testu na covid-19 mohli přijíždět i turisté z výše uvedených destinací.

„Je to krok k tomu, bychom mohli s dalšími státy otevřít v polovině června plně hranice a pustit i zahraniční turisty do některých regionů naší země, abychom podpořili cestovní ruch,“ řekl ministr.

„Systém by měl být flexibilní. Doporučení budou průběžně upravovaná,“ pronesl ministr a dodal, že by v případě jiného vývoje mohly být cesty do některé země v zelené zóně opět zakázané.

Situace mimo země EU

Jak již bylo naznačeno, návrhem se bude v pondělí zabývat vláda, která by měla vybrat také konkrétní destinace, kam bude umožněn vstup.

Pokud se však zaměříme na zbylé dvě kategorie, český ministr zdůraznil, že u nich budou muset být stále zachovaná určitá omezení. Lidé z některých států nebudou moci vstoupit na území Česka zřejmě vůbec, jiní cizinci u sebe zase budou muset mít negativní test na covid-19. Do těchto dvou kategorií by měly spadat země jako například Španělsko či Itálie.

Petříček však doplnil, že by Češi mohli vycestovat do některých zemí mimo hranice Evropské unie.

„Klidný průběh epidemie byl například v Japonsku nebo v Jižní Koreji. Musíme to korigovat s dalšími členskými státy EU,“ vysvětlil.

Podle ministra je otevření hranic důležité i pro českou ekonomiku. Petříček připomněl, že 80 % HDP tvoří vývoz. „Padesát procent našich pracovních míst pak závisí na vývozu,“ uzavřel věc Petříček s tím, že vývoz je spolu s uzavřenými hranicemi omezený.