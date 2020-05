Xaver Veselý se po zvolení do Rady ČT zřekl podpory Klause mladšího: Obrovská chyba. Nejsem jeho voličem

Skutečnost, že známý český moderátor Luboš Xaver Veselý byl zvolen do Rady České televize, nedá mnohým spát. Někteří vyjadřují obavy o nezávislosti ČT, bojí se jeho příklonu k premiéru Andreji Babišovi či šéfovi Trikolóry Václavu Klausovi ml. Veselý se proti těmto řečem brání a zdůrazňuje, že jeho cílem je skutečně pouze kontrolovat hospodaření ČT.

Xaver vs. Klaus ml.

Moderátor poskytl rozhovor portálu Aktuálně.cz, v němž promluvil o tématech, která některé jeho kritiky trápí. Řeč tak přišla na jakousi vstřícnost mezi Xaverem a šéféem Trikolóry Václavem Klausem mladším. I to totiž spadá mezi hlavní důvody, proč spousta lidí moderátorovo středeční zvolení novým členem Rady ČT kritizuje.

„Na závěr mám pro vás jednu dobrou zprávu, pane Klausi. Až budou volby, máte jistý jeden hlas,“ řekl v minulosti Xaver v rozhovoru na webu XTV.

Připomeňme, že Xavera původně nominovalo Klausovo Centrum pro občanské svobody. Některým ale leží v žaludku spíše to, že známý český moderátor dal kdysi najevo své sympatie ke Klausově novému hnutí

Za to byl hojně kritizován a mohl se například dočíst, že to od něj nebylo profesionální. Dalo by se říct, že si Xaver vzal tato slova k srdci, protože dneska o svém slibu hovoří jako o chybě.

„To byla moje obrovská chyba, za kterou mi všichni vynadali. Dokonce i maminka mi vynadala. Byla to chyba, toto moderátor nemá dělat,“ řekl k věci.

V rozhovoru mimo jiné také dodal, že není voličem Klause ml. „Nebudu říkat, koho volím, ale řeknu vám, že nejsem jeho volič. Ani nevím, koho budu volit příště. Při předposledních volbách jsem byl v Americe s pěti kolegy. A v letadle jsme se kvůli volbám tak zhádali, že už ani nevím, koho jsme kdo volili,“ dodal.

Za zmínku však stojí, že nového člena Rady ČT s Klausem spojuje především kritický pohled na práci veřejnoprávní televize. Není žádným tajemstvím, že Klaus má jisté výhrady k tomuto veřejnoprávnímu médiu již dlouho a například navrhuje, aby koncesionářské poplatky platili lidé dobrovolně.

Vztah moderátora k Babišovi

„To byla poslední kapka, po které jsem se rozhodl kandidovat do Rady ČT. Ona přišla točit o tom, jak jsem natočil ‚zábavné povídání“ s premiérem, ale že jsem podobně mluvil předtím s panem Vondrou, panem Čunkem, předtím panem Gazdíkem, to úplně pominula,“ dodal Xaver k věci.

Další věcí, kterou mnozí nemůžou překousnout, je vztah Xavera Veselého k českému premiérovi. Některým se nelíbilo to, že v jednom ze společných rozhovorů nechalúdajně cokoliv říkat, aniž by mu oponoval nebo se snažil jeho slova korigovat. Kvůli rozhovoru se tehdy dostal do střetu právě s ČT, když za ním přijela redaktorka pořadu Newsroom ČT 24 a chtěla jeho vyjádření.

Podle moderátora se tak Česká televize někdy ráda staví do role soudce, což se mu nelíbí. „Mohl jsem být mírnější, ale já jsem věděl, že přichází redaktorka pořadu, který se ke mně několikrát zachoval velmi sprostě a nekorektně. Normálně lidsky jsem toho měl už dost,“ vysvětlil svou reakci.

K danému rozhovoru s Babišem, ale i dalšími osobnosti, se pak vyjádřil v tom smysli, že si jej Český rozhlas „najal“ na nepolitické, spíše osobní, povídání.

Různorodé názory na zvolení Xavera

Připomeňme, že se zvolením Veselého do kontrolního orgánu ČT ale nesouhlasí část politiků a veřejnosti. Například sdružení Milion chvilek pro demokracii už avizovalo, že je to jeden z důvodů, proč se rozhodlo, že dne 9. června uspořádá v Praze protestní pochod.

se nezamlouvají ani Syndikátu novinářů ČR. „Při letošní volbě členů mediálních rad se prosadili kandidáti, kteří o média veřejné služby dlouhodobě nezajímali, zato však dali najevo názory konvenující jednomu spektru kritiků České televize či spíše odpůrců některých konkrétních publicistických pořadů,“ píše se mimo jiné v jeho stanovisku.

Obecně svou nespokojenost a obavy ohledně výsledků hlasování vyjádřila především liberální opozice. Podle ní zvolení kandidáti vyhovují současné vládní koalici a mohou ohrozit nezávislost veřejnoprávní televize.

To však neznamená, že z výsledků neměl nikdo radost. Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov konstatoval, že zvolení kandidáti mají velmi silný mandát a vyjádřil naději, že budou ve své funkci aktivní. Poznamenal rovněž, že předchozí zvolení kandidáti se z mediálního povědomí vytratili.

Ani český sociolog Petr Hampl se netajil tím, že má jistou radost z projednávané události. „Takže máme hvězdné obsazení rady České televize. Ale nepropadejme předčasné radosti. Hraje se totiž o jedno jediné – zda se podaří odvolat generální ředitele Dvořáka a nahradit ho někým čestným,“ napsal na Facebooku.

Předseda Trikolóry Václav Klaus mladší se dokonce důrazně ohradil proti slovům Kalouska, který označil středeční volbu za zločin. Podle Klause ml. demokracii neohrožuje zvolená trojice kandidátů, ale menšina, která ve volbě neuspěla.