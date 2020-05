„Kvůli krokům USA hrozí nebezpečí.“ Okamura varoval před jadernými útoky v Evropě a obvinil Petříčka z nekompetentnosti

Šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura se na svém Facebooku zaměřil na Spojené státy americké. Konkrétně jej zajímala skutečnost, že USA chtějí odstoupit od smlouvy Open Skies. Zamyslel se také nad tím, co by Evropě hrozilo, pokud by se tak stalo.

Český poslanec neponechal bez komentáře záměr Američanů, o kterém bylo informováno minulý týden. Myslí si totiž, že tento krok není správný a Evropě hrozí jisté nebezpečí.

„Kvůli krokům USA reálně hrozí nebezpečí, že v Evropě výrazně vzroste množství zbraní schopných zasazovat jaderné údery. USA minulý týden oznámily svůj záměr odstoupit od smlouvy Open Skies, která umožňuje 35 zemím neozbrojené pozorovací lety nad signatářskými zeměmi (sebou navzájem). Ve smlouvě jde o opatření zvyšující důvěru mezi signatářskými zeměmi a dodržování platných smluv o odzbrojení,“ uvádí v úvodu svého příspěvku.

Dále píše, že američtí vládní představitelé uvedli, že Rusko opakovaně porušovalo podmínky dohody a dodali, že k odstoupení dojde oficiálně za šest měsíců. Okamura si však myslí, že toto plánované rozhodnutí bude mít i jinou dohru.

„Prohlubuje pochybnosti i o tom, zda se Washington bude snažit prodloužit dohodu New START 2010, která ukládá poslední limity pro nasazení strategických jaderných zbraní USA a Ruska. Její platnost končí v únoru,“ míní.

„Reálně tak hrozí nebezpečí, že v Evropě výrazně vzroste množství zbraní schopných zasazovat jaderné údery. Jde o zbraně o dosahu mezi 500 až 5000 kilometrů. Ve světě zároveň probíhá masívní šíření raketových technologií a technologií bezpilotních dronů dalekého dosahu,“ podotýká.

Zamyslel se také nad tím, co by to všechno pro Evropu vlastně znamenalo. A vypadá to, že by se nemuselo jednat o nic dobrého.

Závěrem pak zdůrazňuje, že právě proto se Evropa a Česká republika musí o to intenzivněji připravit na zhoršování bezpečnostní situace ve světě.

„Bohužel současné vedení ministerstva zahraničí v čele s Tomášem Petříčkem (ČSSD) je zcela nekompetentní a pouze „papouškuje“ cizí zájmy,“ myslí si Okamura a dodává, že zajištění míru a bezpečí pro ČR a její občany je jedním z pilířů programu SPD.

Smlouva START III

Smlouva s snížení strategických útočných zbraní (START III) byla podepsána v roce 2010 a nabyla platnosti 5. února 2011. Tento dokument zůstává nyní jedinou platnou dohodou mezi Ruskem a USA o omezení zbraní. Její platnost vyprší v únoru 2021. Trump vyslovil dříve přání vypracovat novou třístrannou jadernou dohodu mezi Ruskem, Čínou a USA. V Pekingu tuto myšlenku zamítli.

Smlouva předpokládá, že každá strana snižuje své jaderné arzenály takovým způsobem, aby za sedm let a později nepřesahovalo celkové množství zbraní 700 mezikontinentálních balistických raket, balistických raket na ponorkách a těžkých bombardérech, a také 1550 bojových hlavic a 800 rozvinutých a nerozvinutých odpalovacích zařízení. Dohoda zavazuje Rusko a USA, aby si vyměňovaly informace o počtu bojových hlavic a jejich nosičích dvakrát do roka.

Pátého února 2018 byl nejzazší termín, kdy musely Rusko a USA dosáhnout kontrolních ukazatelů podle smlouvy START III.