ČR hlásí 56 dalších případů nákazy. Za celou dobu pandemie se podařilo vyléčit více než 70 procent pacientů

Pátek se stal dalším dnem v tomto týdnu, kdy počet nových případů nákazy nepřesáhl šedesátku. Včera bylo totiž zaregistrováno 56 nově nakažených, celkem od vypuknutí pandemie v ČR bylo zaevidováno 9 200 případů onemocnění novým typem koronaviru covid-19. Během včerejška žádný pacient nezemřel, celkový počet umrtí v důsledku koronaviru zůstal stejný – 319 obětí. Počet pacientů, kteří dokázali odolat nemoci, je momentálně 6 502. V současné době se 134 pacientů nachází v nemocnicích, 18 z nich je v těžkém stavu. Je třeba také uvést, že během pátku bylo provedeno 5 485 testů, tím pádem jejich celkový počet dosáhl 436 372, a to včetně testů provedených u stejné osoby.

Uvolnění omezení pro vycestování do zahraničí

Ministr zahraničí České republiky Tomáš Petříček v pátek oznámil, že příští pondělí by měla proběhnout jednání na téma spojené s povolením vycestování do zahraničí. Návrh, který se česká vláda chystá projednat, předpokládá rozdělení veškerých států do tří kategorií, a to na základě epidemiologické situace v těchto zemích.

„Do států v zelené kategorii bude umožněno cestovat bez testů. Nebude tedy nutné uvádět důvod, proč člověk cestuje do zahraničí,“ uvedl v pátek Tomáš Petříček.

Dále český ministr zahraničí uvažuje o tom, že by do této kategorie mohly být zahrnuty takové státy, jako je například Německo, Polsko, Slovinsko, Bulharsko, Řecko a také Chorvatsko. Co se týče možného data, od něhož by vycestování podle nových pravidel mohlo být povoleno, uvádí se 15. červen. Nicméně uvedená kategorizace bude spíš flexibilní, což znamená, že v případě zhoršení situace v určitém státu bude vycestování do této země zase zakázáno.

A jak to bude s turisty v ČR?

Podobné podmínky by platily i pro turisty přijíždějící do ČR. K nám by totiž bez negativního testu na covid-19 mohli přijíždět i turisté z výše uvedených destinací.

„Je to krok k tomu, bychom mohli s dalšími státy otevřít v polovině června plně hranice a pustit i zahraniční turisty do některých regionů naší země, abychom podpořili cestovní ruch,“ řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček.