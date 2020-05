Plukovník Prymula vidí svět kolem sebe jako jedno velké spiknutí nepřátel, pustil se novinář do odcházejícího náměstka

Špatné vztahy mezi ministrem zdravotnictvím Adamem Vojtěchem (za ANO) a jeho náměstkem Prymulou byly všeobecně známé. Ačkoli oba nesou hlavní odpovědnost za politiku protikoronavirových opatření, v posledních týdnech již spolu údajně nemluvili. Prymula řešil svou rezignaci bezprostředně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a Vojtěch se o tom dozvěděl až z médií.

Cikrt ale upozorňuje, že to není poprvé, co se Prymula dostal do křížku s šéfem resortu zdravotnictví, když si na něj stěžoval premiérovi. Šéfredaktor Zdravotnického deníku připomíná epizodu z června 2016, kdy Prymula z pozice ředitele fakultní nemocnice Hradce Králové napsal dopis tehdejšímu premiérovi Bohuslavovi Sobotkovi (ČSSD), ve kterém si stěžoval na ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD).

„Stejně tenkrát jako dnes Roman Prymula v kuloárech pouštěl informace o tom, že je horkým kandidátem na post ministra zdravotnictví. Nicméně ani jeden premiér ho tak vysoko nepustil. K úřadujícím ministrům se Prymula choval neloajálně,“ tvrdí Cikrt.

„Stal jsem se tváří tradiční čínské medicíny, a protože odbornými argumenty mne oponenti nedokázali odstranit, získal jsem si řadu osobních nepřátel, mezi jinými MUDr. Kubka, prof. Svačinu a ani pan ministr této problematice přes zdánlivou podporu není zcela nakloněn,“ psal tehdy Prymula, který hájil i svůj údajný střet zájmů kvůli tomu, že zastával statutární funkci ve společnosti Biovomed, jež patřila jeho dceři. Ta během několika let vydělala několik milionů korun obchodováním s farmaceutickými firmami.

V dopise si Prymula stěžoval na odpůrce tradiční čínské medicíny, kterou se jal prosazovat. Jmenovitě obvinil tehdejšího prezidenta lékařské komory Milana Kubka a současného předsedu zastřešující České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně profesora Štěpána Svačinu.

Navzdory tomu, že Sobotka tehdy čínskou alternativní medicínu osobně podporoval v rámci budování vztahů s Pekingem a zúčastnil se slavnostního otevření ambulance čínské medicíny ve FN Hradec Králové, odmítl dát průchod Prymulovým osobním ambicím, tvrdí Cikrt.

„Na závěr dopisu Prymula premiérovi nabízí, že odstoupí z pozice ředitele FN Hradec Králové‚ ‚pokud shledáte mé důvody obhajoby za nedostatečné. Domlouvá tedy svoji pozici za zády ministra. Bohuslav Sobotka ovšem na tuhle hru neskočil a nechal rozhodnutí na ministru zdravotnictví Svatoplukovi Němečkovi, který Prymulu z postu ředitele vzápětí 30. června 2016 odvolal,“ sumarizuje Cikrt.

„Dopis premiéru Sobotkovi dává nahlédnout do myšlení plukovníka, který svět kolem sebe vidí jako jedno velké spiknutí nepřátel,“ charakterizuje Prymulu šéfredaktor Zdravotnického deníku.

Prymula po vypuknutí pandemie nemoci covid-19 stál od 15. do 30. března v čele Ústředního krizového štábu, když ho poté v této funkci nahradil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). V polovině května avizoval, že hodlá skončit na ministerstvu zdravotnictví a dodal, že se ho tam bojí „kvůli popularitě“.

Později mu premiér Andrej Babiš nabídl post vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Podle Cikrta tak „prohrál bitvu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem“.