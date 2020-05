„Hnutí Trikolóra se do České televize nedostane,“ tvrdí tisková mluvčí Trikolóry. Jak tohle ČT vysvětlila?

Majitelka komunikační agentury, členka hnutí Trikolóra a jeho tisková mluvčí Ivana Kerlesová na svém účtu na Facebooku promluvila o tom, proč se hnutí Václava Kaluse mladšího do České televize nedostane. I když se snažila vedení zpravodajství ČT několikrát kontaktovat, vždy jí přišla neuspokojivá odpověď.

Na sociální síti Ivany Kerlesové se objevil příspěvěk s názvem „Zpravodajská (ne)závislost ČT se zákazem Trikolóry aneb Divák až na posledním místě“. V něm dotyčná pojednává o veřejnoprávní televizi a o tom, proč v ní má hnutí Trikolóra „zákaz“.

V úvodu svého příspěvku však začala zmínkou o nedávných volbách členů do Rady ČT.

„Redakce zpravodajství a publicistiky České televize se bouří proti nově zvoleným členům Rady ČT. Ekonomka Hana Lipovská, novinář Pavel Matocha a moderátor Luboš Xaver Veselý se už dříve nechali slyšet, že chtějí větší nezávislost zpravodajství a publicistiky. O tom, co je „nezávislé“ dnes rozhodují vedoucí zpravodajství ČT. Ale co divák? Na co má nárok on?“ ptá se na začátku.

V další částí pak podotýká, že se hnutí Trikolóra do České televize nedostane. A to, podle jejích slov, ani s návrhem podpory zaměstnávání lidí předdůchodového věku, ani s návrhem na zvýšení důchodů, ani když upozorňuje na nebezpečí omezení zbraní pro slušné lidi, ani s návrhem pomoci pro Sokolovsko, kde ztratí práci tisícovka lidí...

„Vedení zpravodajství České televize jsem z pozice tiskové mluvčí Trikolóry několikrát psala. Žádala jsem, aby ČT o podobných tématech pro lidi informovala. Mimochodem, redaktorům i vedoucím ČT posíláme všechny tiskové zprávy a zveme na tiskové konference v poslanecké sněmovně, kde témata prezentujeme. Poslanci Václav Klaus ml. a Zuzana Majerová Zahradníková k nim hovoří i na jednáních sněmovny,“ nastínila věc.

„Můj argument, že nulová informovanost o návrzích Trikolóry, které se přímo dotýkají životů lidí, neodpovídá tomuto kritériu, nikdo nepřipustil,“ dodala k věci.

Zmínila také to, co jí vždy ČT na její zprávy odpoví. „Česká televize postupuje při určování časové proporce celkového zastoupení kandidujících subjektů ve vysílání v souladu se zásadou odstupňované rovnosti. Postup České televize je úměrný politickému a společenskému významu jednotlivých subjektů...“ uvedla příklad.

Ve svém facebookovém postu pak připomněla také jednu událost z loňského podzimu. Tehdy totiž Jihočeská univerzita zakázala apolitickou přednášku Václava Klause mladšího, a to i přesto, že ostatní politici na její půdě své myšlenky prezentovali.

„Kauzu chtěli natočit jihočeští redaktoři ČT. Dopoledne jeden z nich telefonicky avizoval, že téma nabídne Praze a přijede i s kameramanem. Ten den se už neozval. Praha to zřejmě zakázala, protože vedoucí redaktoři zpravodajství usoudili, že by se diváci neměli dozvědět o tom, že Klause někde zakázali,“ prozradila, jak se celá věc odehrála.

Kerlesová přitom podotkla, že jde o ty samé redaktory, kteří dnes rozhodují o tom, na co by se měl divák ČT dívat a co je naopak pro jeho úsudek škodlivé.

„My všichni, kteří jsme nuceni platit koncesionářské poplatky, máme právo na nezávislé zprávy. Takové, které informují o postojích zprava, zleva, svrchu i zdola. A pokud toto podpoří noví radní ČT, veřejnost jim bude vděčná,“ napsala závěrem.

Volba nových členů Rady ČT

Připomeňme, že po středečnímposlanců usednou do Rady ČT nově ekonomka Hana Lipovská, novinář Pavel Matocha a moderátor Lubomír Veselý. Mezi dalšími kandidáty byli psycholog Ivan Douda, filmový tvůrce a děkan FAMU Zdeněk Holý a mediální manažer Michal Klíma.

Opozice a část liberálních komentátorů dříve varovali, že středeční volba může ohrozit nezávislost Rady ČT. Do působnosti rady mimo jiné náleží jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu.

V březnu v prvním kole volby do 15členné Rady ČT poslanci zvolili někdejšího šéfa televizního zpravodajství Romana Bradáče, ekonoma Pavla Kysilku a bývalého hokejistu a poslance Jiřího Šlégra.