Kobza: Německo chce uvalit sankce na Rusko kvůli údajnému hackerskému útoku. A co tak USA odposlechy Merkelové?

Kobza dal najevo, že se mu nelíbí, že se mluví o tom, že by na Rusko mohly být uvaleny sankce.

„Úvaha: Rusové prý údajně nabourali Merkelové email. No to jsou věci. Celá EU je pobouřená a plánuje další sankce proti tomu zpropadenému Rusku. Hmm...“ začal své povídání na sociální síti.

Dále však zmínil, že v Evropské unii se zřejmě měří dvojím metrem, a připomněl, když Spojené státy americké odposlouchávaly telefonáty německé kancléřce.

„Tak si nějak nevzpomínám, když USA odposlouchávaly Merkelové telefonáty (nebyla to čínská technologie?), že by EU vystupovala stejně radikálně a už vůbec jsem nezaregistroval, že by snad byly požadovány nějaké sankce proti USA. Takže, kolika metry se vlastně měří v EU? Jak komu?“ pokračoval.

„Nepáchne tu (náhodou) snad plyn? Ruský plyn do Německa? Komu asi jde o to, jak zabránit levnému ruskému plynu dostat se snadno do Německa a do západní Evropy? Proti němu totiž drahý americký plyn není konkurenceschopný,“ doplnil.

Podotkl také, že to celé podle něj nějak nesedí a začíná to vypadat tak nějak podivně. Přirovnává to k vysoké hře patriotů.

Kobza tedy dospívá k názoru, že se jen zase z obyčejných lidí snaží udělat hlupáky a pouhou stafáž mocenských (a především obchodních) hrátek.

„Ono totiž po koronavirové vlně začnou všichni shánět kšefty a peníze velmi nevybíravými metodami. A uzavřít ruský trh konkurenci je docela výnosné. Vypadá to, že tohle je teprve začátek toho, co nás čeká,“ uzavírá dané téma.

Sankce kvůli útoku hackerů

Sankce EU v souvislosti s hackerským útokem na Německý spolkový sněm, ze kterého SRN podezřívá Rusy, by mohly zahrnovat zmrazení aktiv a omezení vstupu pro jednotlivce a organizace. Informoval o tom deník Spiegel s odvoláním na zdroj na německém ministerstvu zahraničí.

Ve čtvrtek byl ruský velvyslanec v Berlíně Sergej Nečajev předvolán na německé ministerstvo zahraničí, a to právě v souvislosti s útokem na sněm. Ministr zahraničí Miguel Berger jménem federální vlády tento hackerský útok důrazně odsoudil. Informoval, že vláda prostřednictvím Bruselu aktivuje „režim kybernetických sankcí EU“ proti těm, kdo jsou odpovědní za kybernetické útoky na německý sněm, včetně Dmitrije Badina, který byl zařazen na požadovaný seznam dne 5. května.

Podle daného deníku v případě, že budoz tyto sankce přijaty, měla by tak učinit jednomyslně Rada Evropské unie. Bude to první precedens pro použití sankčního mechanismu pro počítačové útoky, které EU vyvinula v loňském roce.

Reakce Moskvy: Berlín nemá důkazy

K věci se vyjádřilo také Rusko. Podle slov ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, Berlín zatím neposkytl důkazy o údajném zapojení RF do hackerského útoku na sněm a e-mail německé kancléřky Angely Merkelové.

„Velmi aktuální příklad z kategorie highly likely – v Německém spolkovém sněmu najednou oznámili, že německé tajné služby objevily, že před pěti lety, v rámci vyšetřování, došlo k útoku hackerů na sněm, konkrétně na e-mail kancléřky Merkelové, a že je to pobuřující a že to udělali Rusové. Uplynulo pět let. Nebyl předložen žádný konkrétní fakt,“ uvedl Lavrov.

Připomeňme, že německý deník Spiegel na začátku května uvedl, že během útoku na sněm, k němuž došlo v roce 2015, hackeři zkopírovali dvě emailové schránky od roku 2012 do roku 2015 obsahující korespondenci z parlamentní kanceláře Angely Merkelové.