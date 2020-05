Vystrčil a Vondráček promluvili o cestě na Tchaj-wan, výrocích Filipa a Petříčkově dopisu

Samotný Vystrčil uvedl, že na cestě stále trvá a jeho cesta se tak stává zase reálnější. „Já počítám, že do konce června bude vše jasné, možná už dříve. (…) Moje cesta na Tchaj-wan není žádný trucpodnik. Vždycky je co zlepšovat a od Tchaj-wanu je co se učit,“ uvedl svou reakci na Vondráčka, který tvrdil, že cesta na Tchaj-wan je protestní akcí.

Interní dokumenty

Vondráček uvedl, že daná cesta je v rozporu s dlouhodobou zahraniční politikou Česka s tím, že návštěva předsedy Senátu má také symbolický význam. Dodal, že vztahy mezi Českem a Tchaj-wanem rozkvétají , a to jak v kulturní, tak i hospodářské oblasti. Podle jeho mínění vztahy fungují a jsou dobré, cesta to však podle jeho slov nijak nezmění.

Kromě toho v debatě zmínili i dopis, který dostal zesnulý Jaroslav Kubera, který byl předsedou Senátu. „Zda ten dopis byl objednán, nebo nebyl, tak to už se asi nedozvíme, pokud se někdo nerozhodne o tom říci něco více. Na druhou stranu jsme tak i zjistili, kde kdo stojí a co si o tom myslí,“ sdělil svůj názor Vystrčil.

Vondráček zase připomínal, že nejde jen o pouhý dopis, ale i o interní dokumenty. Ty podle jeho názoru neměly uniknout ven. V souvislosti s tím se také sešel s čínským velvyslancem, který mu „děkoval za kritiku“, jelikož Vondráček, jak sám uvedl, mu vytkl některé formulace.

Filipovy výroky

V neposlední řadě přišly na řadu i výroky předsedy komunistů Vojtěcha Filipa. Připomeňme, že v polovině května zveřejnil ruský armádní list Krasanaja zvězda (Rudá hvězda) rozhovor s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem. Politik v něm kritizoval postoj české diplomacie v odporování fašistickým tendencím.

„Ty věci jsme spolu probrali, on mi ukázal oficiální text, který autorizovaný zaslal zpět. Ten ruský překlad vypadá jinak, došlo tam k nějakému posunu,“ sdělil k tématu Vondráček a uvedl, že jeho osobně se nejvíce dotkl výrok o legionářích.

„Úlet“ ministra zahraničí

V pořadu zmínili také článek, který vyšel nedávno v Právu. Jeho autory byli tři čeští politici, a to ministr zahraničí Tomáš Petříček, současný ministr kultury Lubomír Zaorálek a exministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Všichni se v daném článku vyjádřili negativně k plánu Izraele anektovat některé palestinské oblasti. Autoři podrobili kritice dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem o tom, že by Izrael měl pod kontrolou území, která si nárokují Palestinci.

Vystrčil sdělil, že on sám by takovým způsobem nepostupoval. „Je to mimo realitu, naprosto to nerespektuje zahraniční politiku České republiky,“ vyjádřil se Vondráček s tím, že ministrův krok označil za „úlet“. Dodal, že ač si jeho práce váží, toto nezapadá do české politiky, jelikož tu vytváří vláda a ministr zahraničí nemůže vybočovat.