„Nechci na její pohřeb.“ Lipovská otevřeně o osudu televize, svém strachu a prioritách

Ekonomka Hana Lipovská po zvolení do Rady ČT poskytla rozhovor pořadu Kupředudominulosti.cz, v němž prozradila, co cítí po vlnách kritiky na svou adresu a popsala poslání současné televize.

Jak je známo, již od oznámení její nominace Českou biskupskou konferencí ekonomka narazila na vlnu kritiky. Její protivníci si myslí, že nemůže být členkou Rady ČT, protože zpochybňuje smysl existence veřejnoprávních médií. Důvodem výčitek byla i činnost Lipovské pro Institut Václava Klause.

Lipovská několikrát přemýšlela nad tím, zda by nominaci vůbec přijala, kdyby předem věděla, co přijde.

„Můžu říct, že za i těchto okolností bych do toho šla znovu. Člověka to posílí,“ přiznala ekonomka s tím, že za takových okolností lze si uvědomit, kde člověk má mantinely a co ještě snese.

Jak vyplývá s obsahu rozhovoru, Lipovská situaci vnímá jako výzvu a nachází i kladné stránky, které přinášejí komplikace.

„Ztratila jsem díky tomu ten živočišný strach, který máte, když narazíte na zlobu, nenávist nebo lidskou hloupost. Strach je strašně zdravá věc. Každý musí mít strach,“ poznamenala.

Poté uvedla, že později pod tíhou těch všech informací, toho vzteku, zloby jí došlo, že je to dobrá příležitost, aby se přestala bát. Pochopila, že pokud bude mít panický strach z toho, co přijde, kdo na ni zaútočí slovně, nebo v práci, tak se zblázní a nedokáže nic dělat.

Mladé ekonomce nechybí moudrost a statečnost, které ukazuje vůči svým oponentům.

„Byla bych ráda, kdybychom si mohli společně sednout k jednomu stolu, vypili kafe a začali se bavit věcně. To by bohatě stačilo,“ domnívá se Lipovská.

Vyslovila i pochopení těm, kdo nepatří mezi její zastánce. Navíc už i uvažovala o spolupráci.

Začala jsem přemýšlet, co je k tomu vede. S řadou z nich jsem se spojila. Někteří neodpověděli, s některými jsme se ale domluvili na spolupráci, že je budu konzultovat, ptát se jich na jejich názory... Budu mít protipohled a protinázor,“ popsala svůj přístup a vizi Lipovská.

Komplikace, které má za sebou, a úkoly před sebou

Zvolená členka Rady ČT neskrývá své zklamání v souvislosti s tím, že mnoho lidí, kteří jí vyjadřovali podporu, se k ní po jejím zvolení otočilo zády.

Popsala i okamžik, kdy dokonce uvažovala, že by se boje vzdala. Trápila ji myšlenka o tom, jak to všechno šíleně dopadá na kardinála Duku a jakým způsobem je vystaven obrovským urážkám, tlaku ze všech směrů.

„Přitom dokázal velmi srdnatě bojovat a ukázat, že je na straně člověka. A tehdy mi nejbližší přátelé říkali: ‚Kvůli Dukovi musíš bojovat dál,‘“ uvedla.

V rozhovoru nechybělo i téma podstaty České televize ve spojení s četnými zlostnými a zuřivými výroky některých aktivistů.

„Samozřejmě cokoli, co souvisí s Českou televizí, bude vždy politické. Bylo to krásné heslo, že Česká televize je věc veřejná, ale Česká televize je především předmět politický. Bohužel,“ vyslovila se ekonomka s tím, že zlostná kritika ji nepřekvapila, tedy dalo se to očekávat.

Zastává názor, že Česká televize není dnes veřejnoprávní v pravém slova smyslu.

„Když se na to podíváme, tak všechna ta nenávist, všechny ty emoce, které budí, jsou právě v těch místech, kdy se televize reálně odchyluje od toho, co jí ukládá zákon,“ podotkla Lipovská.

Mezi nutné vlastnosti služby České televize pojmenovala objektivitu, nestrannost, vyváženost.

Podle jejích slov televize má sloužit.

„Televize jako veřejnoprávní médium má existovat, jako médium veřejné služby. Pokud chceme, aby byla zdravá, pro to musíme něco dělat, a nenechat ji umírat. Já se nechci dívat, jak pomalu umírá. Nechci na její pohřeb,“ prohlásila.

Uvedla, že vyváženost je pro ni přístup, který vede k hledání pravdy.

„Tedy maximalizuje šanci, že tu pravdu najdeme,“ vysvětlila svůj názor ohledně poslání České televize.

„Kdybych byla hluboce přesvědčena o tom, že v současnosti hledáme pravdu maximálně možným efektivním přístupem, tak bych pravděpodobně trávila čas jinak než kandidováním do Rady České televize,“ poznamenala Lipovská.