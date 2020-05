„Kdybych před Vás postavil…“ Kalousek položil záludnou otázku a uživatelé se mohli přetrhnout

Kalousek na svém Twitteru položil otázku: „Kdybych před Vás postavil dvě stejné, ale naprosto stejné rakety – ruskou a americkou. Kterou byste si vybrali?“ Uživatelé sociální sítě začali ihned reagovat.

Uživatel Petr B. reagoval, že by si vybral „americkou, samozřejmě tu americkou“. Ke svému komentáři vložil i GIF, který zachycuje scénku ze slavných Pelíšků, jak si Bolek Polívka míchá horkou kávu umělohmotnou lžičkou, která se v ní ale rozpustí.

​„Ruskou. Co je z Ruska, to vydrží,“ uvedl uživatel Krajda. Někteří se klonili na americkou stranu s komentáři „jedině tu americkou“, „americkou, pochopitelně“, „americkou bez sekundy zaváhání“. Jiní z uživatelů byli poněkud konkrétnější a zvažovali více možností.

„Jestli v ní mám sedět, tak americkou. Jestli je bojová, tak ruskou. A jestli je na sport, tak asi nějakou, kde nemají brouka,“ poznamenal uživatel Joe.

„A co českou,“ dal svůj návrh jiný uživatel, který jej ovšem myslel poněkud s nadsázkou. Ke své odpovědi totiž doplnil obrázek českého „Raketa likéru“.

Crew Dragon dorazila k ISS

Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX se dvěma americkými astronauty NASA na palubě kosmické lodi Crew Dragon se včera vypravila na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS). Připomeňme, že start dané rakety se uskutečnil až na druhý pokus. Původně byl totiž naplánován na středu 27. května, ale kvůli špatnému počasí byl zrušen.

Jde o první let s posádkou v USA od roku 2011 a první kosmický let soukromé společnosti s lidmi na palubě. Není totiž žádným tajemstvím, že v posledních devíti letech američtí astronauti k cestám do kosmu nelétali z USA v amerických strojích, ale z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu v ruských lodích. Tato mise tak má velký význam pro budoucnost letů s posádkou do vesmíru, ale také pro strategii NASA v rámci spolupráce se soukromými společnostmi.

Pokud jde o posádku, na palubě kosmické lodi Crew Dragon se nachází Bob Behnken a Douglas Hurley, který je zároveň velitelem lodi. Dnes odpoledne pak Crew Dragon úspěšně zakotvila na Mezinárodní vesmírné stanici.