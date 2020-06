Česku v neděli přibylo 38 nových případů koronaviru. Podle Italů virus ztrácí sílu

V Česku v neděli testy odhalily 38 nových případů nákazy nemocí covid-19, od začátku března má ČR 9273 nakažených. Od začátku epidemie bylo provedeno 442 866 testů.

Jak uvádí ministerstvo zdravotnictví, aktuálně nemocí trpí 2391 osob, 123 z nich muselo být hospitalizováno do nemocnic. Celkově tak lékaři vyléčili již 6561 osob. Nemoci naopak podlehlo 320 nakažených.

Podle Italů koronavirus ztrácí sílu

Italský lékař Alberto Zangrillo, ředitel milánské nemocnice San Raffaele, uvádí, že koronavirus ztrácí sílu a stává se mnohem méně smrtícím. Dodal také, že někteří experti vyvolávají nadměrné obavy ohledně vyhlídek na druhou vlnu epidemie.

„Ve skutečnosti tento virus v Itálii klinicky neexistuje,“ uvedl Zangrillo v rozhovoru pro televizi Rai. Dodal také, že vzorky posledních deseti dnů ukázaly, že množství volného viru v krvi je zcela nepatrné ve srovnání se vzorky z doby před jedním či dvěma měsíci. Podle něj se Itálie opět musí stát normální zemí a někdo musí převzít zodpovědnost za terorizování země.

O zeslabování koronaviru pro agenturu ANSA mluvil další italský lékař Matteo Basseti, který šéfuje klinice pro infekční nemoci San Martino v Janově. Podle něj také virus nemá stejnou sílu jako před dvěma měsíci. „Je jasné, že nemoc covid-19 je dnes jiná,“ uvedl italský lékař.

Kdo je rizikový?

Analýzy odborníků z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ukazují, že těžký stav při nákaze koronavirem mají necelá čtyři procenta lidí. Na výsledky upozorňuje portál Seznam Zprávy.

Odborníci na základě téměř 7500 odhalených případů covid-19 vytvořili model, který uvádí, že vysoké riziko těžkého stavu se týká 3,8 procenta obyvatel Česka, což je asi 400 tisíc Čechů.

Analýza taktéž potvrdila, že náchylnost k těžkému stavu stoupá s rostoucím věkem. Také platí, že rizikovější jsou muži než ženy.

Kromě často uváděných zdravotních problémů, jako problémy se srdcem nebo cukrovka, analýza odhalila i další. Je to například onemocnění ledvin, astma nebo protinádorová léčba v posledních pěti letech.

Uvolnění omezení pro vycestování do zahraničí

Ministr zahraničí České republiky Tomáš Petříček v pátek oznámil, že v pondělí by měla proběhnout jednání na téma spojené s povolením vycestování do zahraničí. Návrh, který se česká vláda chystá projednat, předpokládá rozdělení veškerých států do tří kategorií, a to na základě epidemiologické situace v těchto zemích.

„Do států v zelené kategorii bude umožněno cestovat bez testů. Nebude tedy nutné uvádět důvod, proč člověk cestuje do zahraničí,“ uvedl v pátek Tomáš Petříček.

Dále český ministr zahraničí uvažuje o tom, že by do této kategorie mohly být zahrnuty takové státy, jako je například Německo, Polsko, Slovinsko, Bulharsko, Řecko a také Chorvatsko. Co se týče možného data, od něhož by vycestování podle nových pravidel mohlo být povoleno, uvádí se 15. červen. Nicméně uvedená kategorizace bude spíš flexibilní, což znamená, že v případě zhoršení situace v určitém státu bude vycestování do této země zase zakázáno.