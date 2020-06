„A já bojuju za české zájmy.“ Babiš se zaměřil na finanční pomoc EU kvůli koronaviru a nešetřil ostrými slovy

V prvním videu nejprve připomněl svůj předchozí komentář, který se týkal financí Evropské unie. V něm právě podle svých slov byl „trošku agresivnější“.

„Ti, kteří v životě neseděli na Radě ministrů financí, kteří tomu nerozumějí, kteří neseděli na eurosummitu, tak mají plno nesmyslných komentářů, vymývají nám mozky a věřte mi, že my jsme solidární,“ uváděl premiér ve videu.

Pokračoval s tím, že Česká republika je solidární, ale nemůžeme za to, že jako země máme nejnižší nezaměstnanost, jeden z nejnižších dluhů, dobrý růst. „A protože máme jedny z nejlepších výsledků, tak proto bychom měli dostat méně peněz, protože jiní se chovají nezodpovědně,“ sdělil.

Boj za české zájmy

Těmito svými slovy reagoval na záměr Evropské unie, který přišel ze strany Angely Merkelové a Emmanuela Macrona. Babišovi se nelíbí, že by peníze z tohoto záchranného programu čerpaly přednostně země, které byly pandemií zasaženy nejvíce.

Dále se věnoval finančním prostředkům, které směřují ke krajům a obcím. Poukazoval na to, že v posledních několika dnech jsme byli svědky jistých neshod se starosty obcí a od krajů. Těm se nelíbilo, že se musí podílet na vyplácení kompenzačního bonusu pro živnostníky nebo malá s.r.o. K tomuto tématu také uvedl, že vláda živnostníkům a firmám pomohla, jen museli vzít „nějaké malé peníze“ obcím a krajům, aby došlo ke splnění zákonem dané povinnosti.

Ve svém druhém videu se zaměřil na rozpočet Evropské unie. Hned na začátku uvedl, že se video zřejmě nebude líbit některým lidem, jelikož bude k EU velmi kritický. Podle jeho slov hovořil naposledy o Evropské unii relativně hodně agresivně, ale vzbudilo to velký ohlas.

„Vy dobře víte, že jste mě volili proto, abych bojoval za české zájmy. A já bojuju za české zájmy. To je moje role a dělám maximum pro to, aby naše země prosperovala, aby se naši lidi měli dobře, aby důchodci měli vyšší důchody, zaměstnanci měli vyšší platy a tak dále,“ konstatoval premiér.

Spravedlnost podle premiéra

„Nechci teď polemizovat o tom, že je to nespravedlivé, protože HDP nezahrnuje odliv dividend. Z naší země odchází každý rok strašně moc dividend,“ uvedl s tím, že máme jako země dostat méně proto, že jsme zbohatli.

Ohledně rozpočtu Evropské unie Babiš řekl, že na finanční období let 2014 až 2020 je celý rozpočet 1 082 miliard eur. Z této částky může Česko čerpat 32 miliard eur. Jako problém však vidí jinou věc. Konkrétně se jedná o to, že na další sedmileté období bude rozpočet 1 100 miliard eur, Česká republika bude však moci počítat pouze s necelými 26 miliardami, což je o šest méně než v tom nynějším rozpočtu.

Podle jeho slov by bylo dobré, aby se dividendy odpočítaly. Poté však konstatoval, že to chápe, že Česko, jako bohatší země, dostane méně než Rumunsko. „Pokud se vám někdo snaží vymývat mozky, že jsme nesolidární, tak je to nesmysl,“ dodal.

Poté uvedl, že zahraniční investoři vydělali v Česku na dividendách 3 227 miliard. „To je bohatství z práce vás a vy jste mě zvolili, abych bojoval za vás. A to je můj argument. Minulý rok odešlo 283 miliard dividend. Někteří říkají, že bychom s tím měli něco dělat, ale s tím se nedá dělat vůbec nic. To je podle smluv. Proto jsou ty investice pro zahraniční investory tak výhodné, protože oni u nás platí lidem asi jednu třetinu toho, co vyplácejí lidem ve svých zemích,“ objasnil.

Finanční pomoc

Za skandální považuje premiér to, že se někdo vymlouvá na virus, že má vysokou zadluženost, vysokou nezaměstnanost a že se mu nevede dobře.

„Přitom když to porovnám, jaké mají důchody naši důchodci (a jejich důchodci), tak oni mají násobně vyšší důchody a mají násobně vyšší zadlužení. Takže my jsme solidární a byli jsme solidární v rámci koronaviru a pomáhali jsme ostatním zemím jako jedni z mála s tím zdravotnickým materiálem,“ vyjádřil svůj postoj premiér.

V neposlední řadě se premiér rozohnil nad článkem Hospodářských novin, který měl titulek „Babiš a Orbán společně proti Bruselu: Česko a Maďarsko jako jediné rovnou odmítly plán Evropské komise na oživení ekonomiky“. Uvedl, že proti plánu není jen Česko, ale také Finsko, Švédsko, Nizozemí nebo Dánsko. „Tohle je sprostá lež, Bakalova sekta,“ reagoval.

Co se týče jeho názoru na finanční pomoc spojenou s pandemií koronaviru, podle něj by se měly peníze rozdělovat až poté, co se vyjasní, jak moc zasáhla nemoc jednotlivé ekonomiky států Evropské unie. „My jsme úspěšní a teď za to máme pykat? Ty bohaté země mají před námi náskok. Oni neměli 40 let komunisty, jako jsme měli my. Kdybychom jeli po roce 1948 tak, jak jsme jeli před druhou světovou válkou, tak bychom určitě patřili mezi nejbohatší země Evropy i světa. O tom jsem přesvědčen,“ dodal.