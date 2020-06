„Okecává jen vlastní neschopnost.“ Stonjeková si podala Kalouska a TOPku za slova o médiích

„Tohle je takový hezký evergreen politických zoufalců všech barev - plakat, že se nedostanou do médií. Že od médií dostávají málo prostoru... a tak dále, a tak dále. Realita je ale trošku složitější. Jasně, že AB (Andrej Babiš – red.) vlastní Mafru. Jasně, že mu z toho plyne pozitivní coverage v titulech, které pod tenhle mediální dům spadají. Ale pořád je tu obrovská část mediálního trhu, na kterou AB vliv prostě nemá a mít nebude. A pak existuje i jistá část trhu, kde zase naopak mají vliv lidé, blízcí Kalouskovi a TOPce, takže není co vyčítat,“ napsala Karolína Stonjeková na svém Facebooku.

Reagovala tak na slova poslance Miroslava Kalouska, který si předtím v českých médiích stěžoval, že kdyby měla jeho strana k dispozici prostředky jako ANO premiéra Andreje Babiše, byla by mnohem více vidět v médiích. Před vstupem současného premiéra do politiky, údajně byla i větší svoboda slova, zmínil Kalousek.

„O trhu tu ale mluvím zcela záměrně, protože i na mediálním trhu funguje zákon nabídky a poptávky: nemáš v politice co říct nebo nemáš ve straně nikoho, kdo by něco kloudného říkat mohl? Nemáš na mediálním trhu co/koho nabídnout? No tak to máš prostě Smolíka Pacholíka a můžeš si za to sám. Jen ty sám a nikdo jinej. Takže pláč nad tím jak někomu média ubližujou, když mu nedají prostor, je jen okecávka vlastní neschopnosti, případně neschopnosti stranických kolegů, si ten prostor získat.

Je ale jasný, že tohle se veřejně přiznat nedá a házet cizí trabl někam jinam, je vždycky tak nějak lepší...“ uzavřela Stonjeková své vyjádření ohledně slov poslance TOP 09.

O tom, že se jeho straně dostává, podle jeho soudu, málo mediální pozornosti, promluvil Miroslav Kalousek v rozhovoru pro CNN Prima News. Aby mohly současné opoziční strany uspět ve volebním souboji s Andrejem Babišem, je podle jeho slov nutné, aby se spojily a vytvořily jednotnou kandidátku. V opačném případě údajně prohrají.

Volební model

Podle předvolebního modelu společnosti Kantar CZ z dubna letošního roku by hnutí ANO premiéra Andreje Babiše získalo 34 % hlasů. Na druhém místě by se umístili Piráti se 16 % hlasů voličů a na třetím ODS se 11,5 % hlasů. TOP 09 by získalo 6,5 % hlasů.