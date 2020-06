Koronavirus dále decimuje USA a Brazílii. Česko má 34 nových případů a od 8. června nová pravidla

V Česku v pondělí testy odhalily 34 nových případů nákazy nemocí covid-19, od začátku března má ČR 9308 nakažených. Od začátku epidemie bylo provedeno 447 957 testů.

Jak uvádí ministerstvo zdravotnictví, aktuálně nemocí trpí 2345 osob, 126 z nich muselo být hospitalizováno do nemocnic. Celkově tak lékaři vyléčili již 6642 osob. Nemoci naopak podlehlo 321 nakažených.

Mexiko překročilo 10 tisíc obětí

Amerika nyní naráží na velkou vlnu koronaviru. Nejhorší situace je aktuálně v USA a Brazílii. Spojené státy americké za posledních 24 hodin hlásí přes 20 tisíc nových nakažených, zemřelo 743 nakažených. Obě čísla znamenají mírný nárůst oproti předchozímu dni. V Brazílii za poslední den přibylo 11 598 nakažených, což je téměř o pět tisíc méně než v neděli. Zvýšil se však počet úmrtí, zemřelo 623 nakažených. Jako sedmá země hranici 10 tisíc obětí překročilo Mexiko.

Naopak v Německu za pondělí přibylo 213 potvrzených případů, naši sousedé tak mají celkem 182 028 nakažených od začátku epidemie. Včera zemřelo 11 lidí, celkem Německo hlásí 8522 obětí.

Další rozvolňování opatření

Vláda na včerejším jednání jednala o takzvaném semaforu, který rozděluje státy podle epidemiologické situace. Systém rozlišuje tři skupiny států, každá skupina má barvu ze semaforu. Do zelené zóny by Češi mohli bez omezení vycestovat již 15. června (Řecko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Švýcarsko, Finsko, Norsko, Kypr a Island). Do oranžové zóny mohou Češi také vycestovat, ale při návratu do ČR budou muset prokázat negativní test na covid-19 (Španělsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Irsko, Belgie, Nizozemsko, Malta a Dánsko). Do červené zóny se občané bez omezení nedostanou (Velká Británie, Švédsko). Podle ministra Petříčka bude systém flexibilní a podle situace ve světě se bude měnit.

Od 8. června budou také povoleny akce do 500 osob, což se týká například i koncertních sálů, kin nebo divadel. Navýší se i limit návštěvníků zoologických zahrad, botanických zahrad a arboret na 250 lidí na hektar, dosud je to 150 lidí na hektar. Také budou zrušena pravidla pro rozsazování v hledišti. Nově také nebude nutné nosit roušku na koupalištích a v bazénech. Také se ruší omezení pro zahrádky stravovacích zařízení, které musely být zavřené od 23. do 6. hodiny.

Podle Italů koronavirus ztrácí sílu

Italský lékař Alberto Zangrillo, ředitel milánské nemocnice San Raffaele, uvádí, že koronavirus ztrácí sílu a stává se mnohem méně smrtícím. Dodal také, že někteří experti vyvolávají nadměrné obavy ohledně vyhlídek na druhou vlnu epidemie.

„Ve skutečnosti tento virus v Itálii klinicky neexistuje,“ uvedl Zangrillo v rozhovoru pro televizi Rai. Dodal také, že vzorky posledních deseti dnů ukázaly, že množství volného viru v krvi je zcela nepatrné ve srovnání se vzorky z doby před jedním či dvěma měsíci. Podle něj se Itálie opět musí stát normální zemí a někdo musí převzít zodpovědnost za terorizování země.

O zeslabování koronaviru pro agenturu ANSA mluvil další italský lékař Matteo Basseti, který šéfuje klinice pro infekční nemoci San Martino v Janově. Podle něj také virus nemá stejnou sílu jako před dvěma měsíci. „Je jasné, že nemoc covid-19 je dnes jiná,“ uvedl italský lékař.