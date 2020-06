„Lidé jako Maláčová, Poche, Petříček jsou probruselští, nehájí zájmy občanů,“ zaznělo z SPD. Někdo je ale hájit musí

Server Parlamentní listy zveřejnil rozhovor s poslancem SPD Radovanem Víchem, který se vyslovil na téma prosazení programu strany, přechodu Jaroslava Foldyny z ČSSD do SPD a svobodných názorů Karly Maříkové o invazi do Evropy.

Na úvod se hovořilo o kandidování v blížících se volbách ve všech krajích a o možném úspěchu SPD.

„V minulých krajských volbách jsme jako tehdy začínající a neznámé hnutí uspěli v deseti krajích. Předpokládám, že nyní uspějeme ve všech krajích. V některých krajích dokonce považuji za reálný dvouciferný výsledek a tam potom můžeme být i součástí krajských koalic,“ poznamenal Vích.

Zdůraznil, že SPD má kvalitní program, úspěšné komunální politiky na předních místech kandidátek, a hlavně velkou členskou základnu.

Došlo i na hodnocení Radima Fialy, Radka Rozvorala, Jana Hrnčíře a Karly Maříkové, které SPD chce nasadit ve čtyřech krajích coby své poslance.

„Jsou to zkušení komunální a krajští zastupitelé a zároveň i poslanci. Jejich výhodou je i znalost problémů samospráv, které mohou následně řešit jako zákonodárci, například v rámci změn parametrů zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) ve smyslu sdílených daní pro kraje,“ uvedl poslanec.

Co se týče Maříkové, v rozhovoru došlo k připomínce jejích výroků, kterými nesouhlasila s nelegální migrací a islamizací Evropy a kvůli čemu policie žádala o její vydání. Nakonec se za ni postavila Poslanecká sněmovna a vydána nebyla.

Podle Vícha Maříková pouze vyjádřila svobodně svůj názor na invazivní druhy, které se navážejí do států EU.

„Takže zatímco stejné texty byly publikovány různými novináři v minulosti, tak se jim nic nestalo, ale v případě poslankyně SPD je to podle pana Hamáčka (ČSSD) důvod k trestnímu stíhání. Kdyby se jednalo o řadovou zdravotní sestru, tak to problém není, ale že se jedná o poslankyni SPD, tak to problém byl. Odmítám tyto způsoby politické kriminalizace a Sněmovna svým hlasováním rozhodla jasně, tedy že Karla Maříková vydána nebude,“ okomentoval záležitost poslanec.

Víra v úspěch

Pokud jde o Jaroslava Foldynu, který na konci února vystoupil ze sociální demokracie a nyní se chystá kandidovat v krajských volbách v Ústeckém kraji, Vích se na to dívá pozitivně.

Předpokládám, že v Ústeckém kraji dosáhneme dvouciferného výsledku a při kampani využijeme i jeho znalostí a zkušeností s místní problematikou. Určitě je v osobě Jaroslava Foldyny přínos a předpokládám, že zde bude výsledek SPD jedním z nejlepších. Je mezi lidmi a našimi členy velmi oblíbený,“ vyslovil se na adresu bývalého člena ČSSD zastánce Tomia Okamury.

Podle Vícha je Foldyna člověk jasných a dlouhodobě konzistentních názorů.

„On se nezměnil. Změnila se ČSSD. Lidé jako Maláčová, Poche, Petříček a další jsou probruselští, nehájí zájmy našich občanů. Pokud někdo prosadí mzdy zahraničních pracovníků na 1,2násobku mezd našich občanů, tak to hovoří samo za sebe. Obdivoval jsem ho, jak vůbec ještě v ČSSD může vydržet a on vstoupil do našeho Poslaneckého klubu jako nezařazený poslanec,“ uvedl Vích s dovětkem, že to bylo správné rozhodnutí z obou stran – jak SPD, tak bývalého člena ČSSD.

Na konci rozhovoru politik přiblížil i detaily strategie své strany ohledně takzvaně kontaktní kampaně.

„Máme volební štáby na celostátní i krajských úrovních. Jsou v nich naši zkušení členové, kteří již absolvují v pořadí páté volby. My jsme již kampaň začali a bude se postupně zvyšovat. Bude nás vidět nejen v ulicích většiny obcí a měst ale i na sociálních sítích, ve veřejných debatách a na petičních stáncích,“ poznamenal Vích.

Věří, že svým programem jeho strana osloví mnohem větší skupinu voličů než při minulých krajských volbách.

„SPD za pět let prokázala, že má na rozdíl od ostatních malých stran a hnutí možnosti svůj program prosadit jak ve sněmovně, tak i na krajské úrovni. V nastoupené cestě budeme pokračovat i nadále prosazováním našeho programu při těchto krajských volbách. Česká republika na 1. místě!“ prohlásil Vích.