Dominik Duka na setkání s Lipovskou řešil smysl České televize. Potěší katolíky, liberálové utřou nos

„Smyslem našeho dnešního setkání s paní Hanou Lipovskou je vzájemná výměna názorů na roli nejenom České televize, ale veřejnoprávních sdělovacích prostředků, protože to je úkol Rady ČT. Ale do jisté míry to byla i rozprava o úloze sdělovacích prostředků všeobecně, které jsou chápány demokratickou veřejností především jako zdroj pravdivých informací, ale také jako nástroj, který dává hlas umlčeným, těm, kteří nemohou a nejsou vlastně reprezentováni, anebo jsou zrazováni především v nedemokratických systémech,“ prohlásil na začátku svého postu na Facebooku kardinál.

Duka následně vyjádřil poděkování za některé programy ČT, jako například Historie.cs a další dokumentární filmy, které mapují i nedávnou minulost.

„Co si myslím, že je ale zapotřebí zhodnotit, je to, aby ani Česká televize někdy nevstupovala do takové role, kdy se už nedozvíme realitu ve smyslu “padni komu padni”, ale stojíme na straně určité politické orientace. Zcela jistě, že je legitimní, že jsou zastoupeny všechny proudy, ale také si musíme uvědomit, že v některých případech musíme také hodnotit význam některých proudů,“ dodal Dominik Duka.

Podle jeho názoru by mělo být ze strany České televize reflektováno i množství lidí, kteří jsou katolíci a na základě toho přizpůsobovat vysílání. Ilustroval to na fotbale či hokeji, které jsou populární, proto je sleduje velké množství lidí a ČT jim uděluje prostor. Podobně, na základě toho, kolik je v zemi věřících, si kardinál přeje, aby televize udělovala pozornost i náboženským pořadům.

„Otázky které především má Rada ČT řešit jsou otázky ekonomické, otázky právní a tady myslím nepřipadá v úvahu pohled politický v prvním slova smyslu, ale skutečně odborný. A to byl důvod, proč byla paní Lipovská navrhnuta Českou biskupskou konferencí a také se domnívám, že to je také důvod, proč došlo k jejímu zvolení. Myslím, že bychom měli být umírnění a trochu s úsměvem přijmout některé výroky o zániku demokracie, nebo svobody veřejnoprávních médií apod,“ uvedl kardinál na svých sociálních sítích.

V závěru svého vyjádření akcentoval důležitost nezávislosti České televize a to, aby byla jasně rozlišitelná ve světle ostatních soukromých televizí s jejich obchodními a politickými zájmy.

Lipovská v Radě ČT

Ekonomka Hana Lipovská v nedávném rozhovoru pro česká média prohlásila, že na ni byl kvůli její kandidatuře do Rady vyvíjen velký tlak. Nehledě na to by ale znovu postupovala stejně.

„Ztratila jsem díky tomu ten živočišný strach, který máte, když narazíte na zlobu, nenávist nebo lidskou hloupost. Strach je strašně zdravá věc. Každý musí mít strach,“ uvedla v pořadu Kupředudominulosti.cz, kde rovněž zmínila, že princip vyváženosti je pro ni důležitý pro hledání pravdy.

„Kdybych byla hluboce přesvědčena o tom, že v současnosti hledáme pravdu maximálně možným efektivním přístupem, tak bych pravděpodobně trávila čas jinak než kandidováním do Rady České televize,“ dodala Lipovská.