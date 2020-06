Italové mohou cestovat do jiných regionů a Itálie otevírá hranice. V Česku v úterý přibylo 62 případů

V Česku v úterý testy odhalily 62 nových případů nákazy nemocí covid-19, od začátku března má ČR 9374 nakažených. Od začátku epidemie bylo provedeno 454 397 testů.

Jak uvádí ministerstvo zdravotnictví, aktuálně nemocí trpí 2358 osob, 131 z nich muselo být hospitalizováno do nemocnic. Celkově tak lékaři vyléčili již 6693 osob. Nemoci naopak podlehlo 323 nakažených.

Aktuálně ze světa

Italové téměř po třech měsících mohou od středy opět volně cestovat mezi regiony. Itálie patří k nejhůře postiženým zemím. Itálie také dnes otevírá hranice pro občany zemí EU, Velké Británie, Norska a Švýcarska. Ti již nemusí do dvoutýdenní karantény.

Pevninská Čína v úterý zaznamenala pouze jeden nový případ nákazy, a to u člověka, který se vrátil z ciziny.

V USA za posledních 24 hodin zemřelo na covid-19 1081 lidí, ve Spojených státech se nákaza potvrdila již u více než 1,8 milionu lidí. Celkem v zemi zemřelo přes 106 tisíc lidí.

V Brazílii za poslední den přibylo 28 936 nových případů covid-19, celkem tak země eviduje 555 383 případů. Zemřelo dalších 1262 lidí.

V Rusku bylo za poslední den odhaleno 8 536 nových případů, celkem tak Ruská federace hlásí 432 277 nakažených. Přitom v zemi zemřelo 5215 lidí na covid-19. Lékařům se podařilo vyléčit 195 957 pacientů. Nejvíce případů je v Moskvě, kde bylo za posledních 24 hodin odhaleno 1842 nových nakažených, v hlavním ruském městě tak celkově bylo zjištěno 187216 případů, 2 685 pacientů zemřelo. Následuje Moskevská oblast a Petrohrad.

Opatření v Česku od 8. června

Vláda na pondělním jednání jednala o takzvaném semaforu, který rozděluje státy podle epidemiologické situace. Systém rozlišuje tři skupiny států, každá skupina má barvu ze semaforu. Do zelené zóny by Češi mohli bez omezení vycestovat již 15. června (Řecko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Švýcarsko, Finsko, Norsko, Kypr a Island). Do oranžové zóny mohou Češi také vycestovat, ale při návratu do ČR budou muset prokázat negativní test na covid-19 (Španělsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Irsko, Belgie, Nizozemsko, Malta a Dánsko). Do červené zóny se občané bez omezení nedostanou (Velká Británie, Švédsko). Podle ministra Petříčka bude systém flexibilní a podle situace ve světě se bude měnit.

Od 8. června budou také povoleny akce do 500 osob, což se týká například i koncertních sálů, kin nebo divadel. Navýší se i limit návštěvníků zoologických zahrad, botanických zahrad a arboret na 250 lidí na hektar, dosud je to 150 lidí na hektar. Také budou zrušena pravidla pro rozsazování v hledišti. Nově také nebude nutné nosit roušku na koupalištích a v bazénech. Také se ruší omezení pro zahrádky stravovacích zařízení, které musely být zavřené od 23. do 6. hodiny.