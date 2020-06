Hamáček: Bylo by čistější udělat výměnu na ministerstvu zdravotnictví a udělat z pana Prymuly ministra

V rozhovoru se Hamáček vyjádřil na stranu nynějšího vládního zmocněnce pro vzdělání a výzkum ve zdravotnictví, kterým se stal epidemiolog Roman Prymula. Dříve totiž Hamáček kritizoval, že daná funkce je zbytečná.

„Samozřejmě by bylo čistější udělat výměnu na ministerstvu zdravotnictví a udělat z pana Prymuly ministra. Otázkou je, zda by to chtěl. Pan ministr Vojtěch je zároveň poslancem, tak by byl třeba problém uvnitř jejich klubu,“ uvedl.

„Loni na podzim jsme debatovali o prostředcích ve zdravotnictví. Říkali jsme, že je nutné tam nalít víc peněz, měli jsme kolem toho koaliční spor. Pan premiér tehdy říkal, že zdravotnictví je černá díra na peníze. Změnil názor a teď chce do něj masivně investovat,“ sdělil.

Důvody pro výměnu

Konstatoval, že jim bylo také vysvětleno, co přesně bude ve své funkci Prymula dělat. Uvedl, že je fajn, pokud bude koordinovat vědu a výzkum ve zdravotnictví, jelikož je třeba dát právě zdravotnictví větší pozornost.

Prymulu označil za vojáka a dodal, že má „prostě takový styl“, který ale jemu osobně vyhovuje. Dodal, že vždy věděl, na čem u něj je. Jedinou výtku, kterou na něj měl, bylo to, že člověk musí přemýšlet, co s lidmi udělají slova, která vypustí z úst.

Hamáček míní, že je vícero důvodů, proč by měl být Vojtěch nahrazen. „Já si myslím, že za celou řadou věcí, které se staly, by výměna byla na místě. Mám zpětnou vazbu od zdravotníků, kteří stále čekají na odměny za to, že byli nasazeni v první linii. Zatím jim nepřišlo nic nebo ne rozhodně tolik, jak bylo slibováno. To asi nevypovídá o tom, že je tam všechno v pořádku, je to na odbornosti pana premiéra,“ uvedl.

Zároveň zmínil i ministryni Janu Maláčovou, kterou nedávno premiér Babiš zkritizoval v rozhovoru pro Právo. Ta ho podle jeho slov „zklamala“ a chovala se v rámci krize nekolegiálně. Podle Hamáčkových slov není Maláčovou za co kritizovat a „neměli bychom si vzájemně podkopávat nebo podrážet nohy“.

Co ukázala krize

„To byla například debata o Ústředním krizovém štábu. Ukázalo se, že ti, co psali současné zákony, které sice nebyly psané na tuhle krizi, byly napsané dobře. V následujících týdnech a měsících budeme vyhodnocovat, co jsme udělali dobře a co šlo udělat ještě lépe,“ sdělil.

Podle Hamáčka ukázala koronavirová krize, že stát a krizové mechanismy fungují a je lepší jít vyzkoušenými cestami a standardními postupy a ne něco „vymýšlet na koleně“.

Ministr vnitra sdělil dalších pár slov k Ústřednímu krizovému štábu. Jistou dobu byl totiž v jeho čele právě epidemiolog Prymula. Premiér Babiš podle něj ze začátku neměl úplně jasno, co by daný krizový štáb měl dělat. „Obával se nějakého dvojího řízení, že by na jedné straně byla vláda a na druhé straně ještě nějaký orgán. Já mu od začátku říkal, že nikdo nezpochybňuje roli vlády, která pro své rozhodování potřebuje odborné podklady. Od toho je tady krizový štáb. Časem jsme si to vysvětlili a pak už to fungovalo velmi dobře.“

K případné druhé vlně koronaviru sdělil Hamáček, že ačkoliv přes léto zřejmě tento problém nehrozí, je možné, že během zimy a vlhka může začít znovu řádit. Právě na toto je podle něj nutné se nachystat. „Měníme krizové plány i pandemické plány, aby se pracovalo s tím, co jsme se naučili. Naším úkolem je připravit krizové řízení a bezpečnostní složky. To také děláme,“ dodal.