Od půlnoci se bez omezení otevřou hranice mezi Českem a Slovenskem

Podle prvotních plánů Česko se Slovenskem a dalšími státy střední Evropy jednalo o otevření hranic od 15. června. Nyní se ale česko-slovenské hranice bez omezení otevřou již o dnešní půlnoci. Režim na hranicích bude stejný jako před epidemií koronaviru. Více informací premiéři sdělí na tiskové konferenci.

Oba premiéři uvedli, že uvolnění hraničního režimu přivezl Matovič jako dárek při své první oficiální návštěvě Česka. Řekli, že se na tom domluvili již před dvěma dny, ale drželi to v tajemství.

Dnes 3. června slovenský premiér Igor Matovič dorazil na svou první oficiální návštěvu Česka.

Návštěva Česka je Matovičovou první zahraniční cestou po březnovém nástupu do úřadu. V Praze proběhne schůzka Matoviče s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO), s nímž by měl mluvit o dopadech epidemie nebo o evropském rozpočtu na příští roky. Sejde se také s prezidentem Milošem Zemanem nebo s předsedy obou komor Parlamentu.

Opatření v Česku od 8. června

Vláda na pondělním jednání jednala o takzvaném semaforu, který rozděluje státy podle epidemiologické situace. Systém rozlišuje tři skupiny států, každá skupina má barvu ze semaforu. Do zelené zóny by Češi mohli bez omezení vycestovat již 15. června (Řecko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Švýcarsko, Finsko, Norsko, Kypr a Island). Do oranžové zóny mohou Češi také vycestovat, ale při návratu do ČR budou muset prokázat negativní test na covid-19 (Španělsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Irsko, Belgie, Nizozemsko, Malta a Dánsko). Do červené zóny se občané bez omezení nedostanou (Velká Británie, Švédsko). Podle ministra Petříčka bude systém flexibilní a podle situace ve světě se bude měnit.

Od 8. června budou také povoleny akce do 500 osob, což se týká například i koncertních sálů, kin nebo divadel. Navýší se i limit návštěvníků zoologických zahrad, botanických zahrad a arboret na 250 lidí na hektar, dosud je to 150 lidí na hektar. Také budou zrušena pravidla pro rozsazování v hledišti. Nově také nebude nutné nosit roušku na koupalištích a v bazénech. Také se ruší omezení pro zahrádky stravovacích zařízení, které musely být zavřené od 23. do 6. hodiny.