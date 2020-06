„Neříkejte mi, že tohle není horší než před 89.“ Dopis o volbách do Rady ČT pobouřil nejen Trikolóru...

Dopis poslancům Parlamentu České republiky od evropských mediálních hlavounů s odporem proti volbám do Rady ČT nenechal lhostejnými představitele hnutí Trikolóra, kteří na Facebooku sdíleli tento dokument.

„Když sněmovna zvolí do Rady České televize Pavla, je to demokratické, když zvolí Petra, je to nedemokratické. Tohle vyplývá z dopisu, který poslancům aktuálně zaslali představitelé různých novinářských organizací,“ poznamenala na začátku svého komentáře Zuzana Majerová Zahradníková.

Připomněla, že podle zákona o České televizi mají být do Rady ČT voleny osobnosti tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.

„Když ale poslanci do rady zvolí novináře, říkejme mu třeba Petr, jenž má nějaké názory, je to podle těchto novinářských bafuňářů špatně, zatímco když zvolí jiného novináře, říkejme mu kupříkladu Pavel, který má jiné názory, je to správně. Rozumíte tomu? Já tedy ne...“ uvedla představitelka Trikolóry.

Zdůraznila, že podobným dopisům rozumí úplně jinak.

„Píší je lidé, kteří pouze předstírají, že jsou demokraté. Jakmile totiž není po jejich, jakmile někam není zvolen jejich favorit, respektive jejich názorový souputník, spustí povyk,“ poznamenala s dovětkem, že takhle o sobě prozrazují více, než jim může být milé.

Na závěr Majerová Zahradníková jmenovala autory dopisu a odsoudila jejich postup.

„Teď naposledy se takhle odkopali Lutz Kinkel, generální ředitel Evropského centra pro svobodu tisku a médií, Mogens Blicher Bjerregard, předseda Evropské federace novinářů, Scott Griffen, zástupce ředitele Mezinárodního tiskového institutu a Adam Černý, předseda Syndikátu novinářů České republiky. Pánové, Vy a Vám podobní jste ostudou novinářského stavu!“ stojí v příspěvku političky.

Stejně kriticky se vyjádřil její kolega z hnutí Trikolóry mediální analytik Petr Štěpánek.

„Že je Adam Černý, předseda Syndikátu novinářů České republiky, obyčejný gauner s totalitními manýrami a že si navíc nevidí do úst, vím už dávno. Teď si ještě na pomoc přivedl podobné kašpary ze zahraničí. Běs! Běs! Běs! Totalitní běs!“ uvedl.

Na příspěvky zástupců Trikolóry zareagovali sledující.

„Práskačství je přece u nás národní sport! Mistry jsou Piráti, ale nejen oni. Stydím se za novinářskou obec, kam jsem přes 40 let patřila! Teď je to fakt jen smrdutá žumpa,“ vyslovila se k situaci Jitka Hnilicová.

„To je děs běs. Co to je sakra za slátanina? Brusel nás vyzývá, ať volíme tak, aby to bylo v jejich zájmu? To je jako ta pohádka o chytré horákyni. Volte apoliticky politicky, nejlépe probruselsky. Neříkejte mi, že tohle není horší než před 89. A navíc jsme kolonií,“ poznamenala Karin Šimurdová.

„Tento dopis lze považovat za určitou formu nátlaku! Jsme demokratická společnost, kde se může jak každý občan, tak i poté jím volený zastupitel demokraticky rozhodnout, koho zvolí!! Tohle by chtělo řešit, paní Zuzano, a nenechat to bez odezvy! Bral bych to jako určitou lehkou formu zastrašování!“ napsal uživatel se jménem Mio Leonidas.